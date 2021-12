Führungsquintett der Uniklinik komplett

Uwe WagnerFoto: UKGM

MARBURG - Professor Dr. Uwe Wagner ist der neue Ärztliche Geschäftsführer des Universitätsklinikums Marburg. Der Aufsichtsrat der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH hat ihn einstimmig gewählt. Damit ist die fünfköpfige Geschäftsführung des UKGM wieder komplett.

Professor Wagner bleibt neben seiner Funktion als Ärztlicher Geschäftsführer weiterhin Direktor der Marburger Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Wagner studierte Humanmedizin an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und war danach wissenschaftlicher Assistent an der Bonner Universitäts-Frauenklinik. 1997 wurde der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Leitender Oberarzt. 1998 wechselte er nach Tübingen und war bis 2002 stellvertretender Ärztlicher Direktor der dortigen Universitäts-Frauenklinik, ehe er am 1. Oktober 2002 nach Marburg kam und Direktor der Klinik für Gynäkologie, Gynäkologische Endokrinologie und Onkologie wurde.

Nach einer Umstrukturierung übernahm er 2014 die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf den Lahnbergen und ist seither ihr Direktor. Ab 2002 baute er sukzessive das Brustzentrum Regio auf, an welches sechs Krankenhäuser und 76 niedergelassene Frauenärzte angeschlossen sind.

Seit 2010 baute Professor Wagner mit seinem Team ein regionales onkologisches Versorgungsnetzwerk der Rhön-Kliniken mit zunächst zwölf bundesweiten Partnern auf. Ab 2016 hatte er zusätzlich für vier Jahre die chefärztliche Leitung der Gynäkologischen und Geburtshilflichen Abteilungen der Asklepios-Klinik Lich inne.

Seit 2018 kümmert er sich um den Aufbau eines überregionalen onkologischen Versorgungsnetzwerks. Im April des vergangenen Jahres übernahm er zusätzlich die Leitung des OP-Managements am UKGM in Marburg. Seit 2002 ist Wagner im Fachausschuss Gynäkologie der Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen und wiederholt Mitglied der Bundesfachgruppe operative Gynäkologie.

Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Krebserkrankungen von Frauen. Der 58-Jährige wurde in Bad Godesberg geboren, lebt in Kirchhain-Schönbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder.