Fünf Ortstafelnfachgerecht angeschraubt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ebsdorfergrund (red). Gleich fünf Ortsschilder verschwanden nach Angaben von Polizeisprecher Jürgen Schlick zwischen dem 28. Dezember und dem 4. Januar, aus verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Ebsdorfergrund. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500 Euro. Die Diebe schlugen in Ebsdorf in der Bortshäuser Straße, in Roßberg in der Roßberger Straße, in Beltershausen in der Cappeler Straße, in Ilschhausen in der Dorfstraße, und in Wittelsberg in Holzhäuser Straße zu.

Alle Schilder wurden fachmännisch aus dem Rahmen geschraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.