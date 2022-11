Gedanken auf der Liedzeile: Seiltänzer

Jetzt teilen:

- "Drachen sollen fliegen, war dein Lieblingslied und in jener Nacht, hast du es wahr gemacht und bist losgeflogen, aus dem dreizehnten Stock."

Diese traurigen Zeilen singt die Band Pur in dem Lied Noch ein Leben (Seiltänzertraum, 1993). Immer wieder mal laufen diese Zeilen in meinem Kopfradio. "Die tiefe Traurigkeit in dir, dafür fehlte das Gespür. Hab ich ganz anders, als dein Lächeln, im Trubel überseh'n." Woran liegt es, dass wir Traurigkeit bei anderen und bei uns selbst so oft übersehen? Nun, wir gestehen sie uns nicht ein. Übergehen sie. Gehen zur Tagesordnung über und die ist wie immer voll: Arbeiten, Wäsche waschen, Vereine, Happenings. Wir sind voll eingespannt und Traurigkeit hält bloß den Verkehr auf. Also: Mund abwischen (und die Tränen von den Augen und nach dem Abendbrot den Küchentisch) und weitermachen. Wer zögert verliert und ein Verlierer will niemand sein.

Es gibt aber einen Raum in unserer Seele, in dem die Traurigkeit entsteht, der will immer gut gelüftet sein. Und wenn wir die Tür zu diesem Raum dauerhaft verschließen, modert es zunächst, dann bildet sich Schimmel, der sich von innen durch die Wände in den Rest unserer Seele frisst.

Spätestens dann hilft nur noch ein Seelendoktor. Seit ich zu einer Psychotherapeutin gehe, spüre ich, dass die Luft in meinem Seelenraum wieder besser ist. Die Wartelisten sind mitunter lang, aber es ist nicht unmöglich, einen Platz zu bekommen.

Bei der Therapeutin habe ich festgestellt, dass es guttut, die Fenster zur Seele weit aufzureißen und frische Luft reinzulassen. Und es wird heller. Manches habe ich umgestellt. Das fiel mir nicht immer leicht, aber es gefällt mir so besser.

Und die Zeile "Die tiefe Traurigkeit in dir, dafür fehlte das Gespür" läuft seitdem seltener in meinem Kopfradio.

Lutz Hermann ist Lehrer, Poetry-Slammer und Autor. In Gladenbach aufgewachsen, lebt er heute mit seiner Familie in Marburg. An dieser Stelle schreibt er regelmäßig über Musik. Mehr von ihm findet sich auf www.hermann-schreibt.de.

Von LutzHermann