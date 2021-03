Gegen "kalte Hand von Asklepios"

Warum hat sich die Zahl der Überstunden erhöht? Dazu antwortet die UKGM-Geschäftsführung, dass 2020 für das Klinikum "in allen Punkten ein Ausnahmejahr" gewesen sei. Im Jahresdurchschnitt 2020 hätte die Zahl der Überstunden bei 150 000 gelegen, sei aufgrund haustariflicher Regelungen zur Anrechnung der Feiertage im Dezember auf 170 000 gestiegen. Denn: Beschäftigte, die an Feiertagen arbeiten, bekämen diese Arbeitsstunden gutgeschrieben und könnten sie in den Folgemonaten in Freizeit ausgleichen. Bei der Privatisierung 2006 habe man mehr als 64 000 Überstunden übernommen, "sodass sich über die letzten 14 Jahre ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 6140 Überstunden ergeben hat (dies entspricht etwa 3,8 Vollzeitstellen pro Jahr)", so das UKGM. Letztlich entsprächen die 150 000 Jahresdurchschnitt-Überstunden 47,5 Überstunden pro Vollzeitstelle. "Auch, wenn wir somit von einem vergleichsweise geringen Anteil von Überstunden ausgehen können, ist es doch richtig, dass es in den letzten Jahren zu einem leichten Anstieg gekommen ist", heißt es. Die Vermeidung stehe "seit vielen Jahren im Fokus". Nach dem tariflichen Anstieg im Dezember sei bereits im Januar ein großer Teil der aufgebauten Stunden wieder abgebaut worden.

Warum werden die Stunden nicht so abgebaut, wie im Tarifvertrag vorgesehen? Dazu das UKGM: "Bei der Reduzierung von Überstunden wird der Wunsch der Mitarbeiter respektiert: Gerade in der Pflege wird eher der Freizeitausgleich beantragt, die Aufforderung zu Anträgen auf Auszahlung stieß auf geringe Resonanz. Sofern jedoch Überstunden beantragt wurden, sind sie stets ausbezahlt worden."

Welche Anstrengungen unternimmt das UKGM, um Überstunden abzubauen? Darauf antwortet die Klinikspitze, dass durch "eine Vielzahl von Maßnahmen" im Januar ein großer Teil der im Dezember des Vorjahres aufgebauten Stunden abgebaut worden sei - konkrete Maßnahmen, wie das Problem langfristig gelöst werden könnte, nannte das UKGM jedoch nicht. Aus Sicht des Betriebsrats handelt es sich um ein strukturelles Problem. So würden auch zahlreiche Dienstpläne abgelehnt, weil dort Überstunden quasi eingeplant seien. Dazu das Klinikum: "Die Gründe für diese Ablehnung von Dienstplänen sind vielfältig, sie betreffen häufig kurzfristige, krankheitsbedingte Ausfälle. Hier werden individuelle Lösungen mit dem Betriebsrat gesucht und gefunden."