MARBURG - Wo stehen wir auf dem Weg zu einer rassismus- und diskriminierungsfreien Stadtgesellschaft? Was haben Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren unternommen und woran müssen wir weiterarbeiten? Die Stadt Marburg lädt dazu ein, sich über diese und weitere Fragen in der Online-Vernetzungskonferenz "Tacheles#2" am Dienstag, 29. März, von 18 bis 21 Uhr auszutauschen.

Die Konferenz knüpft an die Tacheles-Konferenz im Jahr 2020 an, bei der Ideen für Projekte zusammengetragen wurden. Nun soll eine Zwischenbilanz gezogen werden.

Die Konferenz moderiert die Journalistin Hatice Akyün. Die Veranstaltung beginnt mit der Vorstellung von Projekten, die im Rahmen des Förderprogramms "Für Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" umgesetzt werden. So zum Beispiel ein antirassistisches Kulturfestival, das in diesem Jahr zum ersten Mal in Marburg stattfindet.

Daran schließen sich folgende Workshops an: "Antirassismus und Antidiskriminierung im Kinder- und Jugendbereich", "Aktionsformen gegen Rassismus im öffentlichen Raum", "Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt: Planungen zu einem Bündnis Fair Vermieten in Marburg", "Arbeit der Antidiskriminierungsstellen in Marburg" sowie "Dialogformate - Chancen, Grenzen, neue Formate".

Interessierte melden sich an bis Freitag, 25. März, auf marburgmachtmit@marburg-stadt.de. Weitere Infos auf https://marburgmachtmit.de/tacheles.