Gegenwartskunst in der Marburger Stadtmitte

Das Kunstprojekt "Unter den Orten II" verbindet Ansätze von Malerei über Installation bis zu Performance und Videokunst. Die Gemeinsamkeit der öffentlichen Projekte ist der Ort: der Rudolphsplatz. Foto: Sara Förster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Fast 20 Künstler lassen sich seit gestern, 13. Oktober, und noch bis 27. Oktober bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Sie machen die Marburger Rudolphsplatz zu ihrem Atelier, setzen Aktionen und Performances um und bauen Kunstwerke auf, die für diesen Ort entwickelt wurden. Hier können Kunstinteressierte im Rahmen des Projektes und der Ausstellung "Unter den Orten II" Gegenwartskunst beim Entstehen erleben.

Am Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr finden zusätzlich Aktionen und öffentliche Gespräche mit den Künstlern am Rudolphsplatz statt. Am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr wird das Projekt mit einer Finissage im Rahmen des Stadtjubiläumsprojektes "Kunst.Labor.Stadt.Platz" abgeschlossen. Das Kunstprojekt "Unter den Orten II" verbindet Ansätze von Malerei über Installation bis zu Performance und Videokunst von Künstlern, die in Marburg studieren, studierten oder lehren.

Das Projekt ist eine Kooperation des Instituts für Bildende Kunst der Philipps-Universität mit dem städtischen Fachdienst Kultur für den Jubiläumsschwerpunkt "Marburg erfinden" zum 800. Stadtgeburtstag. Für die gleiche Zeit wird mit dem "Depot" unter der Weidenhäuser Brücke ein Ausstellungsraum geschaffen, der unter dem Motto "Licht und Schatten II" lichtbasierte Installationen auf nachleuchtender Farbe präsentiert. Projektmitarbeiter und Künstler laden hier dienstags bis samstags von 16 bis 20 Uhr zum Gespräch und Besuch ein. Für alle Veranstaltungen ist der Eintritt frei.