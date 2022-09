Gelbes Band erlaubt die Ernte

Das gelbe Band signalisiert, dass Bürger die Obstbäume kostenlos abpflücken können. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis nimmt an der bundesweiten Ernte-Aktion "Gelbes Band" teil, mit der die Lebensmittelverschwendung eingegrenzt werden soll. Die Aktion findet im Zeitraum vom 29. September bis 6. Oktober statt. Dabei können Interessierte ihre Obstbäume mit einem gelben Band markieren. Das signalisiert anderen Menschen, dass sie die Früchte kostenlos und ohne Rücksprache, für den eigenen Bedarf pflücken oder bereits von diesem Baum heruntergefallenes Obst auflesen dürfen. Der Kreis weist ausdrücklich darauf hin, dass nur Obstbäume abgeerntet werden dürfen, die ein gelbes Band tragen, das Abernten von Obstbäumen ohne diese Markierung ist illegal.

Verhaltensregeln

müssen beachtet werden

Nur reifes Obst darf gepflückt werden. Pflückende dürfen nur das Obst ernten, was ohne eine Leiter und ohne Schütteln des Baumstammes oder der Äste erreicht werden kann. Das Pflücken ist nur für den Eigenbedarf erlaubt. Die Regeln sind auf https://

tinyurl.com/5n774cv eeinsehbar.

Der Kreis bietet an folgenden Liegenschaften Bäume zum Abernten an:

W Landratsamt Marburg (Im Lichtenholz 60)

W Außenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg in Marburg (Hermann-Jacobsohn-Weg 1)

W Außenstelle Biedenkopf (Kiesackerstraße 12)

Der Kreis bietet auch an seinen Liegenschaften Obstbäume zum kostenlosen Abpflücken an. Hier befestigt Reinhard Cronenberg vom Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz ein gelbes Band an einen Apfelbaum. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Auch die Kommunen Amöneburg, Angelburg, Bad Endbach, Breidenbach, Cölbe, Fronhausen, Marburg und Wetter nehmen an der Aktion teil. An diese Kommunen können sich auch Interessierte wenden, um die gelben Bänder kostenlos zu erhalten.

Zudem bietet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine digitale Landkarte, in die Standorte markierter Sträucher und Bäume in Hessen gemeldet und abgerufen werden können. Fragen zur Aktion im Landkreis beantwortet der Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz mit seiner Ökomodell-Region per E-Mail an oekomr@marburg-biedenkopf.de oder unter Telefon 06421-4056145.