Geldautomat am Bahnhof Marburg aufgebrochen

MARBURG - In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten im Marburger Bahnhof aufgebrochen und Geldkassetten gestohlen. Das teilte die Bundespolizei mit. Die Bundespolizei-Inspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler grenzten die Tatzeit zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr ein.

Ein Sicherheitsmitarbeiter, so die Polizei, hatte den aufgebrochenen Automaten entdeckt. Die Täter waren offensichtlich gewaltsam durch eine Seitentür in den Bahnhof eingedrungen. Eine Streifenbesatzung der Polizei Marburg hatte den Tatort zunächst abgesichert und anschließend an die Kollegen der Bundespolizei übergeben.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter 0561-816160 zu melden.