Gericht untersagt "Autofreien Sonntag" im Ebsdorfergrund

Nach dem Gerichtsurteil aus Gießen soll es am 20. September keinen "Autofreien Sonntag" auf der Landesstraße im Ebsdorfergrund geben. Archivfoto: Gemeinde Ebsdorfergrund

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ebsdorfergrund / Gießen (red). Die Straßensperrung der Landesstraße 3048 zum Zwecke des "Autofreien Sonntags" im Ebsdorfergrund am 20. September ist nicht zulässig. Das hat das Gießener Verwaltungsgericht am Dienstag, 15. September, entschieden und in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht.

Kontakdaten der Teilnehmer müssten erfasst werden

Damit hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen einen Eilantrag abgelehnt, mit dem die Gemeinde Ebsdorfergrund eine Entscheidung über die Vereinbarkeit der beabsichtigten Straßensperrung der Landesstraße von Fronhausen-Hassenhausen bis Amöneburg-Roßdorf für den "Autofreien Sonntags" mit der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung begehrte.

Den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung hatte der Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Bescheid vom 14. September abgelehnt und dies im Wesentlichen damit begründet, dass die Gemeinde das nach der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung erforderliche geeignete Hygienekonzept nicht vorgelegt und sich der Erfassung von Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmer verweigert habe.

Das Gericht lehnte die begehrte Feststellung, dass es sich um eine nicht den Regelungen der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung unterfallende Veranstaltung handele, ab.

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Gießen bezweckt die geplante Straßensperrung für den motorisierten Verkehr zur Durchführung des "Autofreien Sonntags" eine vermehrte Zusammenkunft von Fußgängern und Radfahrern, wofür die Gemeinde mit einem Flyer auf ihrer Homepage geworben habe, der auch auf die in den Ortsteilen stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen des Weltkindertages hinweist.

Für die Beurteilung sei es unerheblich, dass die in den vorangegangenen 16 Jahren üblichen "Vergnügungsstätten" am traditionell von der Kommune initiierten jährlichen "Autofreien Sonntag" dieses Jahr nicht auf der Landesstraße aufgestellt werden sollen, teilte das Gericht mit.

Abgelehnt wurde auch de Antrag, den Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf zu verpflichten, die beabsichtigte Straßensperrung zum Zwecke der Durchführung des geplanten "Autofreien Sonntags" jedenfalls ohne Auflagen zu gestatten. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Gießen ist ein Anspruch auf Genehmigung der Veranstaltung mit mehr als 250 Teilnehmern mit den beantragten Befreiungen von den Beschränkungen durch die Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung nicht gegeben.

Das Urteil ist noch

nicht rechtskräftig

Die ausnahmslose Dokumentationspflicht der Kontaktdaten der Teilnehmer nach der Verordnung verstoße nicht, wie von der Gemeinde erklärt, gegen höherrangiges Recht. Sinn und Zweck der Verordnung sei es gerade, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die ausnahmslose Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten stünde daher nicht außer Verhältnis, um diesen Schutzzweck zu erreichen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.