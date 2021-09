Gewagte Sprünge zur Meisterschaft

Zum Abschluss der diesjährigen Wakeboard-Saison gibt es am Wochenende die hessischen Meisterschaften am Seepark in Niederweimar. Foto: Hot Sport Wakeboardanlage Niederweimar

WEIMAR-NIEDERWEIMAR - Zum Abschluss der diesjährigen Wakeboard-Saison werden die hessischen Meisterschaften in Niederweimar am Seepark ausgetragen.

Parkbetreiber Lucien Gerkau zeigt sich stolz, wieder die traditionellen Abschlussmeisterschaften in Deutschland und den damit letzten Wettkampf in diesem Jahr in seiner Anlage zu haben.

Bislang meldeten sich mehr als 50 Athleten aus ganz Deutschland zum Wettkampf an. Viele Teilnehmer stellt das Team aus Niederweimar. Es wird spannend werden, wie viele Hessenmeister-Titel dieses Jahr in Marburg bleiben, denn 2019 konnten die Wakeboarder aus Niederweimar mehrere Hessische Meistertitel holen. Coronabedingt war der Wettkampf 2020 ausgefallen. Für dieses Jahr ist ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet worden, damit die Veranstaltung erfolgreich stattfinden kann. Angetreten wird in mehreren Kategorien und Altersklassen von U11 bis über Ü40 Jahren. Der Vorsitzende des örtlichen Wakeboardvereins, Reiner Kahle, verspricht den Zuschauern spannende Wettkämpfe, rasante Fahrten und gewagte Sprünge. Der Eintritt ist frei.