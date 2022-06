Gewerkschaft ruft zu Warnstreik an UKGM auf

Archivfoto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/MARBURG - Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 23. Juni, zu einem ganztägigen Warnstreik an den Standorten Gießen und Marburg des Uniklinikums auf. Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung der Gewerkschaft, Arbeitsplatzsicherheit und die Übernahme der Azubis tarifvertraglich festzuschreiben.

Lesen Sie auch: Rhön kündigt alte Vereinbarungen für UKGM

Bisher wurde der Schutz durch einen Tarifvertrag garantiert und aktuell weiterhin durch Verträge zwischen Land und Klinikum. Der Rhön-Konzern droht jedoch mit der Kündigung der Verträge.

Am 23. Juni komme, so Verdi in einer Pressemitteilung, der Aufsichtsrat des UKGM zu einer Sitzung in Gießen zusammen. "Wir sind mit unserem Protest dort genau richtig. Wer den Beschäftigten droht, muss mit Protest rechnen", heißt es vonseiten der Gewerkschaft. Eine Demo beginnt um 11.30 Uhr vor dem Haupteingang des Uniklinikums Gießen. An beiden Standorten beginnt der Warnstreik mit der frühesten Frühschicht um 6 Uhr. Streikende aus Marburg treffen sich um 9.30 Uhr am Hauptbahnhof, um gemeinsam nach Gießen zu fahren.