6 min

Große Marburger Impfaktion ist ein (halber) Erfolg

1000 Impfdosen standen am Sonntag am Marburger Richtsberg bereit, 470 Impfwillige ließen sich am Ende spritzen. Das THW berichtete von Angriffen auf ihr Lautsprecherfahrzeug.

Von Andreas Schmidtund Uwe Badouin