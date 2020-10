Grüne Farbe erinnert an Abstand- und Hygieneregeln

Oberbürgermeister Thomas Spies sprüht das Piktogramm mit dem Maskenmotiv auf den Gehweg vor der Haltestelle. Mit dabei ist Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster und Stadträtin Kirsten Dinnebier. Foto: Sarah Möller, Stadtwerke Marburg

Marburg (red). Die Stadtwerke und die Stadt Marburg wollen mit einer neuen Kampagne für die Einhaltung der Corona-Regeln an Bushaltestellen sensibilisieren. Vor allem Schüler, aber auch alle anderen Fahrgäste, sollen so verstärkt an das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und an das Abstandhalten erinnert werden.

"Durch die Maskenpflicht wird ein erhöhter gegenseitiger Schutz gerade an den Orten erreicht, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen wie etwa beim Bus- und Bahnfahren", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies. "Die Maskenpflicht ist eine Vorgabe, man sollte sie aber vor allem als Zeichen der Höflichkeit und des gegenseitigen Respekts sehen". Das Abstandhalten sei aber trotz-dem weiterhin oberstes Gebot. Das werde an Haltestellen leider oft vergessen.

Mit auffälligen Symbolen in grüner Farbe, die auf dem Pflaster und Asphalt an Haltestellen aufgesprüht werden, soll an die Maskenpflicht und das Abstandhalten erinnert werden.

"Besonders wichtig sind die Haltestellen an den Schulstandorten, da hier morgens zum Schulbeginn und mittags zum Schulschluss besonders viele Schüler auf einmal zusammentreffen", sagte Stadträtin Kirsten Dinnebier.

DIE RECHTSLAGE Entsprechend der Verordnung der hessischen Landesregierung ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im ÖPNV - so auch in den Bussen der Stadtwerke Marburg - verpflichtend. Die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase gilt in den Fahrzeugen dauerhaft, daher dürfen Fahrgäste die Mund-Nase-Bedeckung nicht vor ihrem Ausstieg ablegen und sollten sie auch erst nach dem Verlassen des Bushaltestellenbereichs ablegen. Spätestens dann, wenn sich ein Bus nähert, in den der Fahrgast einsteigen möchte, muss die Mund-Nase-Bedeckung angelegt werden.

Busse werden mehrmals

täglich desinfiziert

Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster sagt: "Die Sicherheit unserer Fahrgäste ist uns sehr wichtig. So werden unsere Busse seit Monaten täglich desinfiziert. Mit Hygieneplakaten in den Bussen und Aufklebern weisen wir auf die Maskenpflicht in unseren Bussen hin. Die Fahrer können zudem im Bedarfsfall über eine Sprachansage nochmals auf die Maskenpflicht hinweisen. Wir wollen uns aber nicht nur auf die Busse beschränken, weshalb wir nun diese Kampagne für die Haltestellen auf den Weg bringen".

Die ersten Haltestellen sind bereits mit den auffälligen Symbolen ausgestattet, nach und nach kommen mehr Haltestellen dazu, um für die Einhaltung der Corona-Regeln zu sensibilisieren.