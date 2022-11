Gruppe Fußgänger haben Autofahrer in Marburg bedroht

Ein Polizist steht vor einem Einsatzfahrzeug. (© Heiko Barth/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg - Mehrere Streifen der Marburger Polizei rückten am Dienstagabend zur Straße „Zum Elisbethbrunnen” in Marburg-Schröck aus. Ein Autofahrer war von dort geflüchtet, nachdem mehrere Personen seinen Wagen gestoppt und ihn bedrängt hatten. Das teilt die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf mit.

Was war passiert? Gegen 20.35 Uhr war der 24-jährige Polofahrer laut Polizei in Richtung Marburg unterwegs. Am Ortsausgang sei eine Gruppe von jungen Frauen und Männern auf der Fahrbahn gelaufen, so dass er sein Tempo auf Schrittgeschwindigkeit habe reduzieren müssen. Einer der Männer habe ein Messer in der Hand gehalten und den Marburger aggressiv schreiend aufgefordert, den Polo zu stoppen. Bevor die Gruppe seinen Wagen gänzlich umstellen konnte, habe er den Rückwärtsgang eingelegt, drehte und sei davongefahren. Noch während der Fahrt habe er über den Notruf die Polizei informiert und gab Personenbeschreibungen ab.

Wenige Minuten später seien Streifen der Marburger Polizei auf der Landstraße zwischen Schröck und Marburg eingetroffen auf drei Frauen und einen jungen Mann getroffen, der ein Messer in der Hand gehalten habe. Der Aufforderung der Polizistinnen und Polizisten, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen, sei er sofort nachgekommen.

19-Jähriger soll sich selbst den Kopf aufgeschlagen haben

Nachdem ihm die Polizisten Handschellen angelegt hatten, habe der 19-Jährige eine Schimpf- und Beleidigungstirade über die Beamten begonnen. Zudem sei der stark alkoholisierte Marburger zunehmend aggressiv geworden und habe sich laut Polizei durch Aufschlagen seines Kopfes auf den Asphalt selbst verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung habe die Erstversorgung des Festgenommenen, eine weitergehende Untersuchung sei in der Uni-Klinik erfolgt. Letztlich sei er einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt worden, der eine zwangsweise Einweisung ausgesprochen habe. Auch während der Aufnahme durch den Arzt habe der 19-Jährige fortwährend Polizisten sowie das Klinikpersonal beleidigt und bedroht. Er habe nach ihnen getreten und geschlagen und versucht, diese anzuspucken.

Bei den drei an der Landstraße angetroffenen Frauen handelte es sich laut Polizei um Familienangehörige des Festgenommenen. Der stark alkoholisierte 19-Jährige habe sich in einer persönlichen Ausnahmesituation befunden, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Tatmotiv des 19-Jährigen sowie die Tatbeteiligungen der Frauen beziehungsweise weiterer bisher nicht bekannter Personen seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt habe Blutentnahmen bei dem 19-Jährigen angeordnet. Staatsanwaltschaft und Polizei würden unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung, versuchtem räuberischen Angriff auf Kraftfahrer sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermitteln. Der 19-Jährige sei in der Vergangenheit bereits mehrfach Beschuldigter von Straftaten gewesen, unter anderem wegen Rohheits- und Gewaltdelikten.

Nach dem neuerlichen Vorfall sei er am 16. November auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Marburg einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe den beantragten Sicherungshaftbefehl gegen den Marburger erlassen.

Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass neben dem 24-jährigen Polofahrer am Dienstagabend auf der Ortsdurchfahrt in Schröck noch weitere Verkehrsteilnehmer von der Gruppe genötigt oder bedroht wurden. Sie bitten diese und Zeugen, die den mutmaßlichen Angriff auf den Polofahrer gegen 20.35 Uhr beobachtet haben, sich unter Telefon 06421-4060 bei der Marburger Polizei zu melden.