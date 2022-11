Haftbefehl gegen 28-Jährige wegen Delikten in Marburg

Im Laufe der darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass weitere Verdachtsmomente gegen die Frau bestehen. Nach derzeitigem Stand steht die 28-Jährige im Verdacht, an zwei vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen, an einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein. Die Einbrüche ereigneten sich im Oktober in einem Sportgeschäft in Marburg und Anfang November in drei Fällen am Tannenberg. Nach dem letzten Einbruch in ein Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kam es dann zur Brandlegung.