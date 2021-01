Hammer-Mann beschädigt Skoda

Jetzt teilen:

MARBURG - Erst beschädigte der Unbekannte einen geparkten Pkw, dann schlug er mit einem Hammer in Richtung des Zeugen. Die Schläge am Sonntagabend, 10. Januar, verfehlten glücklicherweise ihr Ziel. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Der rabiate Mann machte sich gegen 18.55 Uhr in der Straße "An den Siechengärten" in Marburg an einem Skoda Fabia zu schaffen und beschädigte einen Reifen und die Seitenscheibe des Autos.

Dabei wurde er von einem Zeugen ertappt und bei seiner anschließenden Flucht über den Spiegelslustweg bis zur Alfred-Wegener-Straße verfolgt. Dort präsentierte der rabiate Zeitgenosse urplötzlich einen Hammer und schlug in Richtung des Zeugen. Nun suchte der Verfolger um Hilfe rufend das Weite vor dem Verdächtigen, der letztendlich über den Spiegelslustweg in Richtung Wilhelm-Röpke-Straße verschwand.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. Der Gesuchte trug einen weißen Mund/Nasenschutz und ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit Kapuze oder einer Mütze sowie einer Arbeitshose.

Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, entgegen.