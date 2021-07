Heimische Helfer retten zwölf Menschen in NRW

Einsatzkräfte des Wasserrettungszuges machen sich zu Fuß auf den Weg zu einer Einsatzstelle in Erftstadt. Foto: DLRG Marburg

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Wasserrettungszug der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Marburg-Biedenkopf ist gemeinsam mit Unterstützungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Dreihausen aus dem Hochwassereinsatz in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. Im schwer vom Unwetter getroffenen Erftstadt konnten die insgesamt 25 Einsatzkräfte zwölf Menschen aus vom Wasser eingeschlossenen Häusern befreien.

Worauf die mittelhessischen Einsatzkräfte im Katastrophengebiet stießen, sei kaum zu beschreiben. "Solche Schäden hat niemand von uns in noch keinem anderen Einsatz gesehen", sagt DLRG-Zugführer Dirk Bamberger. "Straßen, Brücken, alle möglichen Leitungen und vor allem Wohnhäuser, die gesamte Infrastruktur ist stellenweise nicht nur zerstört, sondern einfach weg". Entsprechend schwierig sei es für die Helfer gewesen, mit den Fahrzeugen und Bootsanhängern an die Einsatzstelle zu gelangen. Einmal angekommen, ging es gleich in den Einsatz.

Zwölf Leute aus

Häusern befreit

"Zwölf Menschen haben wir im Schadensgebiet finden und aus ihren vom Wasser eingeschlossenen Häusern befreien können. Darunter zum Teil bettlägerige Menschen aus Wohnungen ohne jedwede Versorgung. Das freut uns natürlich enorm. Und es macht klar, dass auch Corona an unserem Ausbildungsstand und Fähigkeiten nichts geändert hat. Wenn es darauf ankommt, sind wir da", sagt Bamberger. Dabei gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Feuerwehrleuten aus Dreihausen kameradschaftlich und professionell.