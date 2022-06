3 min

Herausforderung für Senioren: Einparken und Rückwärtsfahren

Erster Gang, zweiter Gang, Hände hoch, Vollbremsung: Senioren haben in Marburg am Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Fest steht, Fitness am Steuer ist keine Frage des Alters.

Von Tobias Hirsch