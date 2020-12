Herrenloser Reifen rollt auf die Stadtautobahn

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

HERRENLOSER REIFEN AUF DER STADTAUTOBAHN RAD BESCHÄDIGT CITROËN IM FRONTBEREICH MARBURG (RED)/EIN HERRENLOSER REIFEN IST AUF DER MARBURGER STADTAUTOBAHN ÜBER DIE FAHRBAHN GEROLLT/EIN CITROËN C 3 WURDE DURCH DEN BLINDGÄNGER BESCHÄDIGT/WOHER DER FELGENLOS - Marburg (red). Ein herrenloser Reifen ist auf der Marburger Stadtautobahn über die Fahrbahn gerollt. Ein Citroën C 3 wurde durch den Blindgänger beschädigt.

Woher der felgenlose Reifen plötzlich kam, konnten die Citroën-Fahrerin nicht sagen. Sie befand sich am Dienstag, 8. Dezember, gegen 17.15 Uhr, auf der Fahrt in Richtung Kirchhain auf dem linken Fahrstreifen der B 3, zwischen dem Parkplatz in Höhe des Sommerbades und der Anschlussstelle Marburg Mitte. Der Reifen rollte von rechts kommend vor das Auto.

"Sollte sich das Gummi von der Felge eines anderen Autos gelöst haben, müsste zu dieser Zeit ein Auto, das auf einer Seite auf der Felge fuhr, aufgefallen sein", vermutet die Polizei. Der Reifen könnte sich aber auch von der Ladefläche eines Lasters gelöst haben.

Hinweise an die Polizei Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.