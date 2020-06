Hinterland Tour des Rotary Clubs Biedenkopf fällt nicht aus

Die Rotary Hinterland Tour ist eine jährliche Veranstaltung, die seit 2008 stattfindet. Grundschüler und ihre Angehörigen sind aufgerufen, einen 35 Kilometer langen Rundkurs oder zumindest Teile davon zu befahren. In den vergangenen Jahren hat der Rotary Club jeweils ein Preisgeld von 5000 Euro ausgelobt und an die beteiligten Schulen verteilt - abhängig davon, wie viele Teilnehmer für eine Schule angetreten sind und wie viele Kilometer sie absolviert haben.

In diesem Jahr soll die Tour sich wegen der Corona-Pandemie über die gesamten hessischen Sommerferien (4. Juli bis 16. August) erstrecken, und zwar als SponsorentourAlle Grundschüler und ihre Familien sind aufgerufen, die Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt zu befahren.

Was bringt es, teilzunehmen? Alle Teilnehmer unterstützen eine Grundschule ihrer Wahl. Wie gewohnt, wollen die Rotarier ein Preisgeld von 5000 Euro unter den Schulen verteilen. Darüber hinaus können die Teilnehmer gewinnen. In diesem Jahr allerdings nicht per Loskauf bei einer Tombola, sondern über den Spendeneingang. Unter allen Teilnehmern, die einen Sponsor gewinnen konnten, werden drei Hauptpreise verlost. Schließlich unterstützen die Teilnehmer über ihre Sponsoren insgesamt vier gemeinnützige Projekte für Kinder in der Region.

Wer kontrolliert, wie viele Kilometer jeder Teilnehmer zurückgelegt hat? Die Rotarier setzen darauf, dass die Kinder und Jugendlichen gegenüber ihren Sponsoren korrekte Angaben machen

Wo gibt es nähere Informationen? Die Biedenkopfer Rotarier sind momentan noch dabei, die letzten organisatorischen Details auszuarbeiten. Wie in den vergangenen Jahren, sollen die Grundschüler über ihre Schulen informiert werden. Nähere Informationen werden demnächst auch auf der Internetseite https://biedenkopf.rotary.de zu finden sein sowie auf der Facebook-Seite "Rotary Hinterland Tour".

Wer die Strecke noch nie gefahren ist, kann sich im Internet informieren. Unter https://radroutenplaner.hessen.de ist die Rotary Hinterland Tour näher beschrieben. Entlang der Strecke ist sie mit Hinweisschildern ausgezeichnet. Ein Plan ist auch auf der Facebook-Seite zu finden.