Hochhaus in Marburg wird abgerissen

Jörg Paschaweh steht derzeit oft am Fenster: Gegenüber seiner Wohnung passiert etwas, das man nicht jeden Tag sieht - das Hochhaus mit der Hausnummer 88 an der Marburger Straße "Am Richtsberg" wird von Tag zu Tag kleiner. Immer wieder hat er auf den Auslöser gedrückt, den Prozess dokumentiert. Der Abriss der ehemaligen Studentenunterkunft ist in vollem Gange. Stück für Stück hat sich der Greifer durch Fassade und Außenwände gefressen. "Alles läuft nach Plan", bestätigt Franziska Busch vom Studentenwerk. Mitte des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Planungen für den Neubau können beginnen. "Ein neues Hochhaus wird es nicht geben", verrät Busch. Katja Peters/Foto: Thorsten Richter