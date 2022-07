Hoher Schaden: Über 30 Autos in Marburg zerkratzt

MARBURG - Erneut wurden in Marburg zahlreiche Autos beschädigt, diesmal in der Großseelheimer Straße. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wurden am vergangenen Wochenende an mehr als 30 geparkten Autos der Lack zerkratzt. Die Tatzeit liegt laut Polizeiangaben zwischen 21 Uhr am Samstagabend (23. Juli) und 7.20 Uhr am Sonntagmorgen. Inwieweit es einen Zusammenhang zu den Farbattacken auf mehr als 50 Autos in Marburg in der vergangenen Woche gibt, muss laut Polizei noch ermittelt werden.