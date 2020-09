Höhle der Löwen: Marburgerin Bianca Berk holt sich den Deal

In der Show "Die Höhle der Löwen" werben Start-ups, Erfinder und Unternehmensgründer um Kapital zum Wachstum ihres Unternehmens. Sie stellen ihre innovativen Geschäftskonzepte den "Löwen" vor und bieten Geschäftsanteile an. Die "Löwen" sind sieben prominente Investoren, die eigenes Geld in Firmen ihrer Wahl investieren und sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung fachlich begleiten.

"Bruxane" ist eine Zahnschiene, die dem Körper über Vibration und ein leichtes Summen das Zähneknirschen zurückmeldet. Eine Studie der Uni München belegt die sofortige Reduktion des Knirschens.

Neben einer persönlich angepassten Schiene, deren Kosten variieren, unter anderem abhängig vom Gebiss, ist für weniger als 50 Euro "bruXane2go" erhältlich. Sie kann zwei Monate getragen werden und ist laut Bianca Berk auch als Marketingtool gedacht, um Patienten zu zeigen, dass "Bruxane" ihnen hilft.