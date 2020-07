Hund attackiert und beißt 11-Jährigen in Marburg

(Symbolfoto: dpa)

MARBURG - Ein Hund hat einen Elfjährigen am Samstag in der Ernst-Lemmer-Straße in Marburg-Wehrda gebissen und dabei im Gesicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Von dem Hundehalter und dem Vierbeiner fehlten nach dem Vorfall jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Attacke zwischen 15 und 16 Uhr in einem angrenzenden Waldgebiet. Nach Angaben einer Zeugin sprang der etwa 60 Zentimeter große Hund mit schwarzem Fell plötzlich aus einem Gebüsch und attackierte den Jungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zu dem Hund und/oder dem Hundehalter machen? Hinweise nehmen die Beamten unter 06421-4060 entgegen.