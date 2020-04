Hundesenior Buddy wartet im Tierheim in Cappel

Stefanie Hecklinger hält Buddy im Arm. Der Hund wurde mit zwölf Jahren im Tierheim abgegeben. Foto: Birgit Schönig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CAPPEL (en). Das Kreistierheim in Cappel sucht dringend Menschen für Hundesenior Buddy. Der zwölf Jahre alte, treue Rüde hatte bei seinem Herrchen gelebt, seit er geboren wurde. Nun hat man den Labradormischling wegen der Erkrankung seines Besitzers im Tierheim abgegeben.

"Für ihn ist das ein Weltuntergang", sagt Tierheimmitarbeiterin Stefanie Hecklinger. "Er leidet sehr, weil er sehr menschenbezogen ist". Buddy verstehe nicht, warum sein Besitzer nicht kommt, um ihn wieder abzuholen. Er sei sichtlich gestresst und laufe ständig ruhelos umher. Daher möchte das Tierheim Buddy gerne möglichst schnell in liebevolle Hände vermitteln. Buddy hat nicht nur schlechte Hüftgelenke, sondern auch eine Zubildung auf einer Schulter. Dabei handelt es sich aber um ein gutartiges Fettgeschwulst. Außerdem litt der Rüde unter einem Hodentumor, weshalb er jetzt auch kastriert ist.

Ein Herznebengeräusch wurde kardiologisch vom Tierarzt abgeklärt, es ist unbedenklich und nicht behandlungswürdig. Buddy ist freundlich zu allem und jedem und sehr, sehr anhänglich.

In seinem Zuhause zeigte er sich ruhig. Buddy kennt das Alleinebleiben, ist mit anderen Hunden gut verträglich und kann gerne mit ihnen zusammenleben. In seinem neuen Heim sollte alles, was Buddy braucht - Eingang, Wohnbereich, Garten - möglichst ebenerdig zu erreichen sein, da Treppen ihm inzwischen schwerfallen.