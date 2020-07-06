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Montag, 06.07.2020 - 05:30
4 min

Hundesportverein Ederbergland trainiert am Weimarer See

Labrador, Neufundländer und Co. mögen Wasser, einige sind sogar verrückt danach. In Weimar gibt es eine Trainingsgruppe, die offenbart, was wirklich in den Familienhunden steckt: Es geht scheinbar um Leben und Tod, ist aber doch Hundesport.

Von Ina Tannert
Ein großer Tag für die Fellnasen: Im See in Niederweimar trainierten sie die Rettung von Menschen, die zu ertrinken drohen. Unser Foto zeigt Rottweiler Nick, der mit Halter Wolfgang Meier (rechts) durch den See schwimmt. Foto: Tobias Hirsch

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Fotos
Ein großer Tag für die Fellnasen: Im See in Niederweimar trainierten sie die Rettung von Menschen, die zu ertrinken drohen. Unser Foto zeigt Rottweiler Nick, der mit Halter Wolfgang Meier (rechts) durch den See schwimmt. Foto: Tobias Hirsch

Ein großer Tag für die Fellnasen: Im See in Niederweimar trainierten sie die Rettung von Menschen, die zu ertrinken drohen. Unser Foto zeigt Rottweiler Nick, der mit Halter Wolfgang Meier (rechts) durch den See schwimmt. Foto: Tobias Hirsch

Chesapeake Sam übt mit Halterin Steffi Bonacker (rechts) und Trainerin Sabrina Meißner. Foto: Tobias Hirsch

Chesapeake Sam übt mit Halterin Steffi Bonacker (rechts) und Trainerin Sabrina Meißner. Foto: Tobias Hirsch

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HINTERGRUND

Auch wenn es am See um Spaß und Abwechslung für Mensch und Hund geht, beim Training wird dennoch darauf geachtet, dass die Übungen auch korrekt und realitätsnah durchgeführt werden. "Der Hund muss sich konzentrieren, darf bei Menschen oder auch Dummies nicht zu stark zupacken", erklärt Trainerin Antje Neef.

Auch für kleinere Hunde sei die Rettungsarbeit geeignet, vor allem aber für die großen Brocken, die Spaß am Wasser haben.

Die Gesundheit spielt bei diesen eine wichtige Rolle, ist die Bewegung im Wasser doch besonders gut für die massigen Körper, "es gibt nichts Besseres als Schwimmen für die Gelenke, das wird ja nicht umsonst auch in der Therapie eingesetzt."

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