Montag, 06.07.2020 - 05:30
4 min
Hundesportverein Ederbergland trainiert am Weimarer See
Von Ina Tannert
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HINTERGRUND
Auch wenn es am See um Spaß und Abwechslung für Mensch und Hund geht, beim Training wird dennoch darauf geachtet, dass die Übungen auch korrekt und realitätsnah durchgeführt werden. "Der Hund muss sich konzentrieren, darf bei Menschen oder auch Dummies nicht zu stark zupacken", erklärt Trainerin Antje Neef.
Auch für kleinere Hunde sei die Rettungsarbeit geeignet, vor allem aber für die großen Brocken, die Spaß am Wasser haben.
Die Gesundheit spielt bei diesen eine wichtige Rolle, ist die Bewegung im Wasser doch besonders gut für die massigen Körper, "es gibt nichts Besseres als Schwimmen für die Gelenke, das wird ja nicht umsonst auch in der Therapie eingesetzt."
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