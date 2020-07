4 min

Hundesportverein Ederbergland trainiert am Weimarer See

Labrador, Neufundländer und Co. mögen Wasser, einige sind sogar verrückt danach. In Weimar gibt es eine Trainingsgruppe, die offenbart, was wirklich in den Familienhunden steckt: Es geht scheinbar um Leben und Tod, ist aber doch Hundesport.

Von Ina Tannert