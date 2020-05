Hündin Evi sehnt sich nach Liebe

Mischlingshündin Evi sucht ein neues Zuhause. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Evi ist eine achtjährige Mischlingshündin, die ursprünglich aus Bulgarien kommt und als Zweithund nach Deutschland vermittelt wurde.

In ihrem neuen Zuhause stellte sich heraus, dass sie für ein Leben als Zweithund nicht geeignet ist. Evi reagiert nämlich eifersüchtig auf andere Hunde und möchte ihre Menschen lieber für sich alleine haben. Evi ist eine schüchterne und vorsichtige Hündin, die sich sehr nach Aufmerksamkeit und Liebe sehnt.

Sie ist dementsprechend verschmust und will ihren Menschen unbedingt gefallen. In neuen Situationen reagiert sie noch etwas ängstlich, orientiert sich aber an ihren Menschen, die ihr dann Sicherheit geben können. Evi hat noch nicht viel kennengelernt vom Leben in Deutschland. Ihre Adoptanten sollten geduldig sein und sie an das Zusammenleben mit Menschen heranführen, ohne sie gleich zu überfordern.

Mischlingshündin

ist stubenrein

Evi geht einwandfrei mit anderen Hunden im Rudel spazieren und läuft schön an der Leine. Sie hat ein eher ruhiges Temperament, ein mittleres Energielevel und braucht keine sportlichen Touren, um ausgelastet zu sein. Evi ist durchaus für Senioren geeignet, die gerne in der Natur spazieren gehen.

Im Tierheim in Cappel ist Evi stubenrein und das Alleinbleiben klappt gut. Das Tierheim wünscht sich für Evi ein Leben als Einzelprinzessin bei Menschen, die verstehen, dass sie noch alles Mögliche erst kennenlernen muss und sie fördern, damit sie eine souveräne Begleiterin werden kann.