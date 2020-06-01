Im Neuen Botanischen Garten Marburg ist die Technik veraltet

Gewächshausleiter Jan Hußmann zeigt: Der Kakaobaum wächst derzeit prächtig. Doch die Technik des Neuen Botanischen Gartens in Marburg ist teils stark veraltet, wie sich bei einem Rundgang durch die Gewächshäuser zeigt. Foto: Thorsten Richter
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BOTANISCHER GARTEN SUCHT PFLANZENFREUNDE
Die
Fundraising-Kampagne der Universität startet offiziell erst im April 2021. Doch gespendet werden kann jetzt auch schon.
Für eine
Spende in Höhe ab 35 Euro können Unterstützer zum Pflanzenfreund werden. Wer spendet, erhält eine Danke-Karte mit einem Saatgut-Tütchen. Als zusätzliches Dankeschön entsteht am Bienenpavillon im Außengelände des Botanischen Gartens ein bienenfreundliches Spenderbeet. Stellvertretend für die 8000 Pflanzenarten, die es im Botanischen Garten gibt, sollen bis Ende der Kampagne im Jahr 2023 etwa 8000 Pflanzenfreunde gewonnen werden, erklärt Iris Rubinich, die bei der Universität die Abteilung "Fundraising" leitet.
Bepflanzt werden soll das
Beet durch die Staudengärtner im Botanischen Garten jeweils im Frühjahr und Herbst. Die erste Pflanzung wird im Herbst dieses Jahres beginnen. Die zweite ist für das Frühjahr 2021 geplant, kurz vor dem offiziellen Kampagnen-Auftakt-Event am 24. April 2021 - zeitgleich mit dem Pflanzenflohmarkt des Freundeskreises des Neuen Botanischen Gartens.
Informationen finden sich auf der
Kampagnen-Website www.ich-blüh-für-dich.de.
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