In 165 Tagen von der Nordsee bis in die Alpen

Enno Seifried "Deutschland zu Fuß", 192 Seiten, 22,99 Euro, ISBN: 9783866907850.

DILLENBURG/MARBURG/BRAUNFELS/LIMBURG - Wie weit ist es von der Nordsee bis in die Alpen? Für den Abenteurer Enno Seifried waren das 3442 Kilometer zu Fuß vom nördlichsten Zipfel von Sylt bis zum Haldenwanger Eck in den Allgäuer Alpen, dem südlichsten Punkt Deutschlands.

Seifried, Jahrgang 1978, war 165 Tage lang unterwegs. In seiner 192-seitigen Wanderbeschreibung teilt er seine Tour in vier Etappen ein: Norden, Nordosten, Mitte und Südwesten. Zunächst zieht es ihn von der Nordsee zur Ostsee und weiter zur deutsch-polnischen Grenze, dann nach Süden bis in die Sächsische Schweiz.

Von Marburg und der Lahn ist Seifried ganz begeistert

Anschließend geht es in Richtung Westen durch den Thüringer Wald nach Hessen. In Marburg gerät der Wandersmann, der immer wieder Menschen in seine Geschichte einbindet, ins Schwärmen. "Schönste Stadt - schönster Fluss" überschreibt er dieses Kapitel, dass ihn weiter nach Oberwalgern und dann über Lahnau nach Wetzlar führt.

Über Braunfels läuft Enno Seifried weiter an der Lahn entlang über Bad Ems bis nach Koblenz. Dort beginnt für den Abenteurer dann der Südwesten, der ihn durch das Saarland und den Pfälzer Wald in den Schwarzwald und am Ende seiner 3442 Kilometer langen Tour an die deutsch-österreichische Grenze führt.