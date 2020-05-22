Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Freitag, 22.05.2020 - 05:00
3 min

In Dagobertshausen ist die Spargelernte in vollem Gange

Im Marburger Stadtteil Dagobertshausen läuft die Spargelernte auf Hochtouren. 16 Erntehelfer kommen aus Polen.

Von Katja Peters
Auch im Marburger Stadtteil Dagobertshausen ragen die Spargelköpfe aus dem Boden Foto: Thorsten Richter

Auch im Marburger Stadtteil Dagobertshausen ragen die Spargelköpfe aus dem Boden Foto: Thorsten Richter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl1RLJqiLzIlqUAbLKImMJ4hVQjiLw5RLKZtVaqynpBsMFOUo2kxVvObLKDtM2IlLJEyVRuiL2umLJymo24hVRS1MvO2nJIfMJ4tITIfoTIlovOfLJ5xMKDtMTIlrzIcqPOxMKVtMaWcp2AbVTqyp3EiL2uyozHtH3OupzqyoPOuqKZtETSao2WypaEmnTS1p2IhYvOIozDtMTSmYPOiLaqinTjtMKZtnJ0tGJ9gMJ50VUc1VTguoUDtqJ5xVTEypvOPo2EyovOzj7klVTEyovOGpTSlM2IfLJ5vLKHtMJyaMJ50oTywnPO1ozqyMJyaozI0VTymqP4tEKVtnKA0VUc1VTuupaDtqJ5xVUc1VUElo2AeMJ4hVRSvMKVtMTSmVTuuqPOVo2MaqKDgGTShMUqcpaDtFTIfMaWcMJDtEJEyovOhnJAbqPOxLKMiovOuLzqynTSfqTIhYPOyplO0pz90rzEyoFOgnKDtMTIlVTS1MaqyozEcM2IhVRMlqJAbqPO6qFOjpz9vnJIlMJ4h
H2IcovOvMKA0MKVtGJy0LKWvMJy0MKVtLKIzVTEyoFOGpTSlM2IfMzIfMPOcp3DtMTyyVRMioTyyYvNvG2uhMFOmnJHtq8B8pzEyVTEuplOuoTkyplOhnJAbqPOzqJ5eqTyiozyypzIhVvjtM2yvqPOypvO1oaIgq3IhMTIhVUc1YvOBqKVtoJy0nTyfMzHtMTIlVT1yqTIloTShM2IhVRSvMTIwn3IhMlOeLJ5hVTEypvOGpTSlM2IfVTyhVTEyovORj6EgoJIhVUquL2umMJ4tYFOvnKZtraHtLJAbqPOnMJ50nJ1yqTIlVTSgVSEuMl4tVyqyoz4tMKZtLKKQa2IhVQV1VRqlLJDtD2Ifp2y1plOmnJ5xYPOxLJ5hVTIlpzIcL2uyovO3nKVtqJ50MKVtMTIlVRMioTyyVQDjVRqlLJDtD2Ifp2y1plVfVTIln2mQcUW0VTEypvOZLJ5xq2ylqP4vVPWOLzIlVT51pvjtq2IhovOxnJHtp2Abq2SlrzHtH2IcqTHto2WyovOcp3DvYPOmL2ucMJW0VTIlVT5iL2ttnTyhqTIlnTIlYt==
H2yyVUAipzq0VToQiUVtITIgpTIlLKE1pvO1ozDtnZBxoUDtLKIwnPOxnJHtEzI1L2u0nJqeMJy0VTygVREuoJ0fVTEcMFOxMKVtI2yhMPOuoaAioaA0MJ4tLKImVTEypvOSpzEyVUccMJuyovO3j7klMTHhVRS1MvOmMJAbplOVMJg0LKVtqzIlqTIcoTIhVUAcL2ttMTyyVSAjLKWaMJkzMJkxMKVtMTImVRuiMzq1qTImYPOynJ5yVSWynJuyVTymqPNmAwNtGJI0MKVtoTShMl4tDJ4tM3I0MJ4tITSaMJ4tn8B2oz5yovObnJIlVUGQcTqfnJAbVQtjZPOYnJkiM3WuoJ0tM2Iypz50MKDtq2IlMTIhYt==
DzymVUc1VQR2VRIloaEynTIfMzIlVUAcozDtMTSzj7klVTcyMTIhVSEuMlOcoFOSnJ5mLKE6YvOGqZB8L2g3MJymMFOmL2ucMJWyovOmnJHtMTyyVRMioTyyVUc1pvOGMJy0MFO1ozDtp2Abo24tp2yhMPOxnJHtq2Icj59yovOGqTShM2IhVUc1VUAynTIhYPO3nJHtp2yyVTS1plOxMJ0tDz9xMJ4tpzSaMJ4hVR1cqPO6q2IcVRMcozqypz4tq2ylMPOxnJHtEKWxMFO2o3WmnJAbqTyaVUW1ozDtqJ0tMJyhMFOTpaIwnUDtLzIcp2IcqTIaMKAwnT9vMJ4fVTIbMFOxMKVtGJy0LKWvMJy0MKVtoJy0VTIcozIgVTg1pacyovOGqT/QalOxMJ4tH3OupzqyoPOuLaA0nJAbqP4=
H2IcqPOxpzIcVRcunUWyovOupzWynKEyqPOcovORLJqiLzIlqUAbLKImMJ4tVzEcMFOaoTIcL2uyVR1uoz5mL2uuMaDvYPO3nJHtFTIfMaWcMJDtEJEyovOmLJq0YvNvETyyVUAcozDtMJyhM2ImpTyyoUDfVTEypvOJo3WupzWynKEypvOeMJ5hqPOmnJAbVTWyp3EyoaZtLKImVvjtoT9vqPOypvOxnJHtpT9fozymL2uyovOSpz50MJuyoTMypvjtMTyyVUElo3E6VTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLKIwnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvO2o3VtG3W0VUAcozDfVPW3MJyfVTEcMFOUpzIhrzHtraHtHT9fMJ4tozyyVUc1VUqupvVfVUAuM3DtMTIlVRuiMzq1qP1ZMJy0MKVhVRIlVTymqPOzpz9bYPOxLKAmVTIlVTEcMFOypzMunUWyozIhVR3QcT5hMKVtnTS0YvNvETyyVSAjLKWaMJkypz50MFOcp3DtLJ5mqUWyozqyozDfVUqynJjtoJShVTEyovOaLJ56MJ4tITSaVTyhVTqyLfB8L2g0MKVtFTSfqUIhMlOupzWynKEyovOgqKAmYvOVnJ5eozyyovOeoTSjpUDtozywnUDvYPOvMKWcL2u0MKDtMKVtLKImVRIlMzSbpaIhMl4=
DzymVUc1VQVjVSElnJIvMFObLKDtMJyhMFOYoz9foTHhVRI0q2RtMTyyVRwQcTkzqTHtq2ylMPOaMJIloaEyqPjtMTyyVTShMTIlMFOVj6EfMaEyVTWfMJyvqPOmqTIbMJ4fVTEuoJy0VUAcMFOzj7klVTEuplOeo21gMJ5xMFOXLJulVUqcMJEypvOYpzSzqPO0LJ5eMJ4tn2Shov4tETIhovOGpTSlM2IfVUc1VTWyq2ylqUAwnTSzqTIhYPOcp3Dtp2IbpvOuqJM3j6EhMTyaYPOxLJoQiUVfVTEup3ZtoJShVT51pvOyqUquVUc3MJxtLzymVTElMJxtGJ9hLKEyVTygVRcunUVtMKWhqTIhVTguoz4h
JaqynFOXLJulMFOuoTkynJ4tLaWuqJAbMJ4tMTyyVSOzoTShrzIhYPO1oFO6qFO3LJAbp2IhYPOuoaAwnTkcMpBsMJ5xVTguoz4tMUWynFOXLJulMFOfLJ5aVT51pvOxMKVtnTSfLzHtEKW0pzSaVTIcozqyMzSbpzIhVUqypzEyov4tVxEuoz4tn8B2oz5yovO3nKVtp2yyLzIhVRcunUWyVUMioTjtLJWmL2wQgaOzMJ4fVT3QiUAmMJ4tnJ0tMfB8ozM0MJ4tFzSbpvOuLzIlVUAwnT9hVTShVT5yqJIlVSA0MJkfMFO3nJIxMKVtoJy0VTEypvOBLJAbraIwnUDtLJ5zLJ5aMJ4hVREyoz4tozSwnPOxMJ4tZGHtFzSbpzIhVRWyq2ylqUAwnTSzqUIhMlOgqKAmVTEypvOPo2EyovOaMJ5uqKAiVTkuozqyVUAjLKWaMJkzpzIcVTWfMJyvMJ4vYPOmLJq0VRIxMJ4hVRIlVUOzoTShraDtMTShovOSpzEvMJIlMJ4tLKIzVTEcMFOynTIgLJkcM2IhVSAjLKWaMJkzMJkxMKVhVREypzIhVRMlMJyfLJ5xYIAunKAiovOmqTIbqPOeqKW6VTWyqz9lYvOAnJ5ypzSfp3EiMzMyVTWyn29goKDtMTIlVREuM29vMKW0p2wQcUImMKVtH3OupzqyoPOhqKVtMUIlL2ttMTIhVTuiMzIcM2IhMJ4tHTMypzEyoJymqP4tETyyp2IlVUqcpzDtpzIaMJkgj6GQa2yaVTS1MvOxnJHtEzIfMTIlVTS1p2qyLaWuL2u0YvOnqKAuoJ1yovOgnKDtMTIhVSc3nKAwnTIhMaYQiTAbqTIhVSAyozLtqJ5xVZBJoUWyqUEcL2ttq2ylMPOxnJImMKVtnJ0tEaYQiTudLJulVUcypaAyqUc0YvNvGJImp3IhM2IhVTuuLzIhVTIlM2IvMJ4fVTEup3ZtMTIlVR5cqUWuqTqynTSfqPOcoFOVMKWvp3DtM2kynJAbVT51oTjtnKA0Vvjtp2SaqPOxMKVtGTShMUqcpaDtozywnUDto2uhMFOGqT9frv4tJaqynFOXLJulMFObLKDtMKVtLJ4tMTyyp2IgVT5uqZB8pzkcL2ttF3WynKAfLKIzp3ymqTIgVTI4pTIlnJ1yoaEcMKW0YvOAnKDtEKWzo2kaYPO3LKZtE2ImL2ugLJAeVUIhMPOJMKWeLKIzp3cunTkyovO1oaEypvOuozEypzIgVTWynJ0tEaWynJkuozE2MKWeLKIzVTShVTIcM2IhMJ4tH3GQcT5xMJ4tqJ5xVTyhVTEcqzIlp2IhVSA1pTIlopBxpzg0MJ4tnJ4tH3EuMUDtqJ5xVRkuozEepzIcplOvMJkyM2IhYt==
Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Dagobertshausen Aufmacher-web Tops-mh
Kommentare
nach oben