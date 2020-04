In Marburg-Biedenkopf haben es Diebe zum Teil ganz schön leicht

Jetzt teilen:

Kirchain/Weimar-Oberweimar (red). Seit April ermittelt die Kripo Marburg wegen einer ganzen Reihe von Diebstählen aus Autos in der Kernstadt von Kirchhain und in den Ortsteilen.

In einigen Fällen steht nicht fest, wie die Täter ins Auto gelangten, allerdings war es bis auf die wenigen Ausnahmen so, dass der oder die Diebe einfach absolut leichtes Spiel hatten. Die Fahrzeuge waren einfach nicht verschlossen.

"Wer sein Auto nicht verschließt, riskiert den Diebstahl des Fahrzeugs, zumindest aber mal den Diebstahl von allem, was so in den Autos liegt! Ein offenes Auto bedeutet für jeden Dieb: kein Hindernis, kein Risiko und leichte Beute", erklärt Polizeisprecher Martin Ahlich.

Zwischen 13 Uhr am Montag und 15.30 Uhr am Dienstag, mutmaßlich aber wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag, 21. April, waren dann ein oder mehrere Diebe in Weimar-Oberweimar unterwegs. Sie fanden im Talweg ein und in der Straße "Auf der Beune" zwei offene Autos und griffen zu. Im Talweg lag der Inhalt der durchsuchten Fächer im Innenraum des VW. Es fehlt nach ersten Sichtungen wohl nichts.

Aus einem Citroën "Auf der Beune" war das Navi schon ausgestöpselt, blieb allerdings im Auto liegen. Auch hier war der sonstige Inhalt der Fächer im Auto verteilt. Über die Beute ist nichts bekannt. Aus dem dritten Auto, ebenfalls ein Citroën, fehlen "Parkmünzen" und eine Parkkarte für einen Parkplatz am Arbeitsplatz des Besitzers. Der Täter durchwühlte auch diesen Pkw komplett. Ein Zusammenhang zu den Taten in Kirchhain steht nicht fest.