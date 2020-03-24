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Dienstag, 24.03.2020 - 17:00
3 min

In Marburg-Biedenkopfs Norden rollt eine Hilfswelle an

Viele Menschen haben erkannt, dass die Coronakrise ihnen nicht nur Einschränkungen auferlegt, sondern dass jetzt auch ihre persönliche Hilfe gefragt ist.

Von Götz Schaub
Viele Menschen haben erkannt, dass die Coronakrise ihnen nicht nur Einschränkungen auferlegt, sondern dass jetzt auch ihre persönliche Hilfe gefragt ist. Im Nordkreis ist eine Welle der Hilfsbereitschaft losgerollt. Foto: Florian Lerchbacher

Viele Menschen haben erkannt, dass die Coronakrise ihnen nicht nur Einschränkungen auferlegt, sondern dass jetzt auch ihre persönliche Hilfe gefragt ist. Im Nordkreis ist eine Welle der Hilfsbereitschaft losgerollt. Foto: Florian Lerchbacher

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