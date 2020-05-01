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Freitag, 01.05.2020 - 10:00
3 min

In Marburg geraten ausgesetzte Ratten in Panik

Spaziergängerin rettet im Cappeler Feld drei Nager und ruft Hilfe. Tierheim-Mitarbeitern gelingt eine schnelle Vermittlung.

Von Birgit Schönig
Ratte Daisy wurde zusammen mit zwei Artgenossinnen einfach auf einer Wiese ausgesetzt. Bei der Tiermedizinischen Fachangestellten Stefanie Hecklinger zeigt sie sich zutraulich. Foto: Birgit Schönig

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Fotos
Ratte Daisy wurde zusammen mit zwei Artgenossinnen einfach auf einer Wiese ausgesetzt. Bei der Tiermedizinischen Fachangestellten Stefanie Hecklinger zeigt sie sich zutraulich. Foto: Birgit Schönig

Ratte Daisy wurde zusammen mit zwei Artgenossinnen einfach auf einer Wiese ausgesetzt. Bei der Tiermedizinischen Fachangestellten Stefanie Hecklinger zeigt sie sich zutraulich. Foto: Birgit Schönig

Ratte Mini sitzt bei Sophie Steinmetz, Tierpflegerin in Ausbildung, auf dem T-Shirt. Foto: Birgit Schönig

Ratte Mini sitzt bei Sophie Steinmetz, Tierpflegerin in Ausbildung, auf dem T-Shirt. Foto: Birgit Schönig

Ratte Daisy wurde zusammen mit zwei Artgenossinnen einfach auf einer Wiese ausgesetzt. Bei der Tiermedizinischen Fachangestellten Stefanie Hecklinger zeigt sie sich zutraulich. Foto: Birgit Schönig

Ratte Daisy wurde zusammen mit zwei Artgenossinnen einfach auf einer Wiese ausgesetzt. Bei der Tiermedizinischen Fachangestellten Stefanie Hecklinger zeigt sie sich zutraulich. Foto: Birgit Schönig

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