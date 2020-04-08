Mittwoch,
08.04.2020 - 06:00
2 min
In Marburg müssen pflegebedürftige Studenten Heimplatz räumen
Das Studentenwerk begründet die Schließung im Konrad-Biesalski-Haus bis zum 19. April mit der Corona-Krise. Die Mitarbeiter sind in die Kurzarbeit geschickt worden.
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