Freitag,
22.05.2020 - 15:50
2 min
In Marburg sind Eigentumswohnungen der Renner
Die Zahl der neuen Immobilienverträge in 2019 in der Universitätsstadt sinkt um 82 auf 598. Häuser in Ockershausen werden teurer.
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