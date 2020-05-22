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Freitag, 22.05.2020 - 15:50
2 min

In Marburg sind Eigentumswohnungen der Renner

Die Zahl der neuen Immobilienverträge in 2019 in der Universitätsstadt sinkt um 82 auf 598. Häuser in Ockershausen werden teurer.

Über 3000 Wohnungen sind in den vergangenen Jahren in der Stadt Marburg entstanden. Archivfoto: Tobias Hirsch

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