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Stadt und Kreis Marburg

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Dienstag, 23.06.2020 - 20:00
3 min

In Quarantäne werden die Tage lang

Eine Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf berichtet, was ihr durch den Kopf geht, während sie daheim zum Nichtstun gezwungen ist.

Von Götz Schaub
Auf Familienausflüge muss die unter Quarantäne stehende Frau aus dem Landkreis derzeit verzichten. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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