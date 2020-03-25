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Stadt und Kreis Marburg

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Mittwoch, 25.03.2020 - 18:00
3 min

Intensivbetreung ist derzeit schwierig

Marburger Frauenhaus arbeitet derzeit unter erschwerten Bedingungen. Polizei meldet noch keinen Anstieg von häuslicher Gewalt im Landkreis.

Von Heiko Krause
Frauenhäuser sind ein geschützter Rückzugsort. Die Corona-Krise erschwert die Arbeit dort. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

Frauenhäuser sind ein geschützter Rückzugsort. Die Corona-Krise erschwert die Arbeit dort. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

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