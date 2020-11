Inzidenz im Landkreis Marburg-Biedenkopf beträgt 218,6

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 103 Neuinfektionen auf 2550 Fälle gestiegen. Aktuell werden 33 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis Marburg-Biedenkopf ist im Vergleich zum Vortag um 103 Neuinfektionen auf 2550 Fälle gestiegen. Aktuell werden 33 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (das sind zwei weniger als am Dienstag). Davon benötigen weiterhin 13 Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen aktuell 790 aktive Fälle (37 weniger als am Vortag). Die Zahl der Genesenen ist um 139 auf 1741 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt jetzt 19, das ist ein Fall mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 218,6 (Dienstag: 203,6).

Zudem teilte der Kreis mit, dass in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt eine erneute Reihentestung durchgeführt werden soll. Diese soll Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen in der Einrichtung bringen, auf deren Basis Maßnahmen eingeleitet werden können, um weitere Infektionen zu vermeiden.

Da 18 der 600 Bewohner an Covid-19 erkrankt sind, sollen durch die vom Gesundheitsamt angestoßene Reihentestung mögliche Infektionsquellen lokalisiert werden. Die Testergebnisse werden in etwa drei bis vier Tagen erwartet. Die Einrichtung bleibt bis auf Weiteres für Neuaufnahmen und Zuweisungen an die Kommunen gesperrt.