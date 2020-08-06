Jetzt soll eine Petition an den Landtag den Bau von Windrädern verhindern

Windräder im Wald nahe Wolfshausen möchte eine Bürgerinitiative verhindern. Symbolfoto: Edgar Meistrell
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