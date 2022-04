Jugendliche geraten in Marburg aneinander

Wegen einer versuchten räuberischen Erpressung sucht die Polizei Marburg nun Zeugen. Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa

MARBURG/WEIMAR/FRONHAUSEN - Zwei Jugendgruppen sind am Dienstagabend am Rudolphsplatz in Marburg aneinandergeraten. Ersten Erkenntnissen zufolge forderte eine vierköpfige Gruppe gegen 19.45 Uhr eine sechsköpfige Gruppe auf, Zigaretten und Wertsachen auszuhändigen.

Das verweigerten die Jugendlichen, woraufhin zwei von ihnen Schläge und Tritte kassierten. Vermutlich um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte eine Person der vierköpfigen Gruppe wohl noch ein Messer. Anschließend flüchteten alle Jugendlichen in verschiedene Richtungen, die Tatverdächtigen rannten in Richtung Am Hirschberg und Pilgrimstein. Die eintreffende Polizeistreife winkten Zeugen zur Metzgergasse, wo zwei Passanten einen 14-jährigen Tatverdächtigen festhielten.

Die sechsköpfige Gruppe bestand aus Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren aus Weimar und Fronhausen. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalls, die ihre Personalien noch nicht bei der Polizei angegeben haben, sich zu melden: Telefon 0 64 21-40 60