Kater Oskar ist ein Familientier

MARBURG-CAPPEL (en). Zahlreiche Kerben an seinen Ohren erzählen von einem Leben auf der Straße - und vielen Revierkämpfen: Oskar, ein lebhafter BKH-Mix-Kater, war einige Zeit als unkastrierter Streuner in Stadtallendorf unterwegs, bevor er im Marburger Kreistierheim abgegeben wurde.

Dort wurde ein starker Floh- und Milbenbefall behandelt und Oskar leider auch positiv auf die Immunschwächeerkrankung FIV getestet. FIV gehört zu der Familie der Retroviren. Es kann bei Katzen eine Krankheit auslösen, die dem menschlichen HIV ähnelt, daher wird FIV auch als "Katzen-AIDS" bezeichnet. Durch das geschwächte Immunsystem kann es dazu kommen, dass die Katze ab einem bestimmten Punkt Infekte nicht mehr abwehren kann, dann kommt es unter Umständen vermehrt zu Schnupfenerkrankungen oder Zahnfleischentzündungen.

FIV ist nicht auf Menschen oder andere Tierarten übertragbar.

Der charmante, verschmuste und verfressene Dickkopf sollte von nun an als reiner Wohnungskater leben. Ein Zuhause mit viel Platz und einem gut gesicherten Balkon oder einer sicheren Terrasse wäre ideal. Weil er andere Katzen nicht mag, sollte Oskar eher als Einzeltier leben, aber möglichst nicht den ganzen Tag alleine zuhause sein. Oskar ist als Familienkater geeignet, wenn die vorhandenen Kinder schon größer und verständiger sind.

Wer sich für Oskar interessiert, kann ihn im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen. Termine können telefonisch unter der Nummer 06421- 46792 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden; das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.