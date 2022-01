Katze und Frauchen nach neun Jahren wieder vereint

Maresi Wagner, Leiterin des Marburger Tierheims, hat solch eine Geschichte wie mit Pebbles noch nicht erlebt. "Wir hatten mal eine Katze, die nach anderthalb Jahren wiedergefunden wurde und das war schon sehr besonders, aber die Rückkehr von Pebbles ist wirklich berührend", sagt sie. Sie hat Tipps für Katzenbesitzer, deren Tiere nicht zurückkehren:

Das Allerwichtigste sei generell, die Katze mit einem Chip oder einer Tätowierung registrieren zu lassen. "Dann hat man sehr gute Chancen, informiert zu werden, falls die Katze irgendwo gefunden wird", betont die Tierheimleiterin.

Wenn es sich bei der verschwundenen Katze um einen Freigänger handelt, sei es wichtig, die gesamte "Nachbarschaft zu nerven", so Wagner. Denn meistens seien Katzen aus Versehen irgendwo in der Nähe eingesperrtNatürlich sei es wichtig, Zettel und Flyer aufzuhängen, aber vor allem helfe, aktiv das Gespräch zu den Nachbarn zu suchen. "Gerade bei Witterungsveränderungen kommt es immer wieder vor, dass man eigentlich offenstehende Fenster schließt und die Katze dann versehentlich in dem Raum gefangen ist."

Wenn es sich um eine Katze handelt, die aus der Wohnung gehuscht ist oder sich im neuen Zuhause noch nicht so eingelebt hat, helfe es, eine Art Fährte ums Haus zu legen. Das bedeute, zum Beispiel eine Decke auszuschütteln, in der die Katze gern schlafe, oder auch die Katzentoilette rauszustellen. "Am besten das benutzte Streu in verschiedene Schüsseln füllen und ums Haus verteilen", so Wagner. Katzen empfänden den Geruch als vertraut.

Das Lieblingsessen der Katze oder stark riechendes Futter wie Thunfisch vor die Tür stellen, um die Katze anzulocken.

Falls die Katze nicht gekennzeichnet ist, rät Wagner, einen Steckbrief mit Foto auszudrucken und aufzuhängen sowie Tierarzt und Tierheim zu informieren und die Vermisstensuche in sozialen Medien zu streuen.

Wenn man selbst eine fremde Katze draußen entdeckt, solle man sie erst einmal beobachten und nicht gleich einfangen. "Auch da gilt, erst einmal in der Nachbarschaft zu fragen, ob vielleicht eine neue Katze irgendwo eingezogen ist. Eine wohlgenährte Katze ist meistens jemandem zuzuordnen", betont Wagner.