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Dienstag, 07.07.2020 - 17:30
4 min

(K)ein ganz normales Schuljahr in Marburg-Biedenkopf

Ab Mitte August beginnt für Schüler aller Schulformen wieder der Präsenzunterricht. Über die Sommerferien bereiten sich die Schulen im Kreis vor. Aber vieles ist noch unklar ...

Von Ina Tannert und Björn Wisker
Thomas Ferber, Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule, war die letzten Tage damit beschäftigt, jede Menge Zeugnisse zu unterschreiben. Foto: Nadine Weigel

Thomas Ferber, Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule, war die letzten Tage damit beschäftigt, jede Menge Zeugnisse zu unterschreiben. Foto: Nadine Weigel

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Fotos
Thomas Ferber, Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule, war die letzten Tage damit beschäftigt, jede Menge Zeugnisse zu unterschreiben. Foto: Nadine Weigel

Thomas Ferber, Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule, war die letzten Tage damit beschäftigt, jede Menge Zeugnisse zu unterschreiben. Foto: Nadine Weigel

Endlich Ferien! Die Schüler der Richtsberg-Gesamtschule freuen sich drauf. Foto: Nadine Weigel

Endlich Ferien! Die Schüler der Richtsberg-Gesamtschule freuen sich drauf. Foto: Nadine Weigel

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf
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