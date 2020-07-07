Dienstag, 07.07.2020 - 17:30
4 min
(K)ein ganz normales Schuljahr in Marburg-Biedenkopf
Von Ina Tannert und Björn Wisker
CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYwjiLw4tETyyVTkyqUc0MFOKo2AbMFOynJ5yplOjLJ5xMJ1cMF1vMJkup3EyqTIhVSAwnUIfnzSbpzImVTymqPOaMKAwnTSzMaDfVTEcMFOGo21gMKWzMKWcMJ4tnTSvMJ4tLzIao25hMJ4tYFO1ozDtLJVtGJy0qTHtDKIaqKA0VTWyM2yhoaDtMfB8pvOGL2wQiTkypvOuoTkypvOGL2u1oTMipz1yovO3nJIxMKVtMTIlVSWyM2IfLzI0pzyyLvjtHUYQcUAyoac1oaEypaWcL2u0VUIhMPOxLKZto2uhMFOOLaA0LJ5xp2qyLz90YvORLKZtMJ50MfBxoTk0YPOmo21cqPOmnJ5xVUqcMJEypvO2o2kfMFOYoTSmp2IhVT3QgzqfnJAbVUIhMPODMzkcL2u0YPOyLzIhp28tq2yyVTIcozHtEfB8ozLgITSaMF1Ko2AbMF4=
ETSmVT5yqJHtH2AbqJkeo256MKO0VUA0MJkfqTHtF3IfqUImoJyhnKA0MKVtEUVhVRSfMKuuozEypvOZo3W6VUMypzquozqyozHtI29wnTHtqz9lBvORMJ1hLJAbVTuypaWmL2u0VT5uL2ttMTIhVSAioJ1ypzMypzyyovO3nJIxMKVtMTIlVT5ipz1uoTHtHzIaMJkvMKElnJIvYPOaj6EhM2yaMFOVrJqcMJ5ypzIaMJkhYPO3nJHtFZBxozEyq2SmL2uyovjtETImnJ5zMJg0nJ9hYPNvMTyyVSMypz1ynJE1ozptn8B2paOypzkcL2uypvOYo250LJg0MFO1ozDfVUqiVTygoJIlVT3QgzqfnJAbYPOxnJHtI2SbpaIhMlOynJ5yplOuozqyoJImp2IhMJ4tDJWmqTShMUZfVTEuplOHpzSaMJ4tMJyhMKVtGKIhMP1BLKAyYHWyMTIwn3IhMlOuqpBsMKWbLJkvVTEypvOIoaEypaWcL2u0p3YQcUIgMFVtLzImqTIbMJ4tLJWypvO3MJy0MKWbnJ4h
ETIlVSAwnUWcqUDtraIlj7kwnlO6qJ0toz9loJSfMJ4tIJ50MKWlnJAbqPOinT5yVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVP0tMTIlVTWcp2kuozptoaIlVTyhVTEyovObMKAmnKAwnTIhVRqlqJ5xp2AbqJkyovOaLJk0VP0tM2IbqPOfLKI0VR1cozymqTIlnKIgVPWuqJMapaIhMPOxMKVtpT9mnKEcqzIhVSYQiTAeoJIfMUIhM2IhVUAynKDtMTIlVRS1MzuyLaIhMlOxMKZtDJWmqTShMUAaMJWiqUZtLJ4tqJ5mMKWyovOUpaIhMUAwnUIfMJ4tqJ5xVUqynJjtp2ywnPOxLKZtFJ5zMJg0nJ9hp2qyp2AbMJuyovOcovOVMKAmMJ4toz9wnT1uoUZtMTI1qTkcL2ttqzIloTShM3AuoKDtnTS0Vvjtp28tGT9lrv4=
ETIhoz9wnPOej7MhoaEyVTygVRMuoTkyVTIlozI1qPOmqTIcM2IhMTIlVRAipz9hLF1WozMyn3Eco25yovOuqJAbVUqcMJEypvOuqJLtqzIlp2Abj6ElMaEyVR1uj59hLJugMJ4traIlj7kwn2qyM3WcMzMyovO3MKWxMJ46VPWKnKVtM2IbMJ4tMTyyp2IhVSAwnUWcqUDtLKImVZBpLzIlrzI1M3IhMlNgVUqinTjtq2ymp2IhMPjtMTSmplOyplOynJ4tGaIfoUWcp2yeolOhnJAbqPOaMJWyovOeLJ5hVUIhMPOxLKAmVTygVRWyMTSlMaAzLJkfVTkin2SfVT9xMKVtLKIwnPOzoZBxL2uyozEyL2gyozDtMKWhMKI0VRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tMKWzo3WxMKWfnJAbVUqypzEyovOej7MhozIhYvV=
DKIzVTEcMFOhMKIyVSMypz9lMT51ozptopB8p3AyovOmnJAbVTSfoTHtH2AbqJkyovOhqJ4tMJyhp3EyoTkyovjtLJ4tHTIlp29hLJjgVUIhMPOIoaEypaWcL2u0p3Ofj6EhMJ4tLKWvMJy0MJ4fVUAiq29boPOzj7klVTEyovOFMJqyoTWyqUWcMJVfVUqcMFOuoUEypz5uqTy2MFOYo256MKO0MFOzj7klVTEyovOQo3WiozRgGz90MzSfoPO2o3WvMKWynKEyov4tDJkmolOuqJAbVTIcozIhVPWDoTShVRVtqJ5xVTIcozIhVSOfLJ4tDlVtYFOmolObj6EfqPOyplO1oaEypvOuozEypzIgVTEcMFOUMKAuoKEmL2u1oTHtEJWmMT9lMzIlM3W1ozDtXRqGEFx6VPWKnKVtpTkuozIhVTIcovOaLJ56VT5ipz1uoTImVSAwnUIfnzSbpvjtLJWypvOuqJAbVRSfqTIlozS0nKMyovVfVTWypzywnUEyqPOGL2u1oTkynKEypvOAnKWeolOAMKyypzEcozphVSOfLJ4tDvO3j6ElMFOzj7klVTEyovOTLJkfVTqyMTSwnUDfVTEup3ZtMKWhMKI0VRSvp3EuozEmpzIaMJkhVTyhVTEyovOYoTSmp2IhrzygoJIlovOaMJk0MJ4tp29foUEyovjtHTkuovOQVToQiUVtMTIhVUAwnTkyL2u0MKA0MJ4tEzSfoPjtMzSfoUZtMTyyVTqyp2SgqTHtH2AbqJkyVTqyp2AboT9mp2IhVUqypzEyovO1ozDtn29gpTkyqUDtLKIzVSIhqTIlpzywnUDtraHtFTS1p2HtqJ1aMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4topB8p3A0MF4=
GJShVUAynFOuqJLtLJkfMKZtqz9lLzIlMJy0MKDtqJ5xVTyhVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tp3EynTHtoz9wnPO2nJIfVRSlLzIcqPOuov4tETSmVUAynFOmo3qcMKAiVTcyMTIhVSAioJ1ypvOxMKVtEzSfoPjtoaIlVTEcMKAyplOXLJulVTuuqUEyovOmnJAbVUqyM2IhVTEypvODLJ5xMJ1cMFO1ozDtq2IwnUAyoT5xMKVtIzIlo3WxoaIhM2IhVTEcMFODoTShqJ5aMJ4tqzIlrfB2M2IlqP4tVyqcpvOgj7kmp2IhVT51ovO2nJIfVTIlLKWvMJy0MJ4fVUquplOho3WgLJkypaqynKAyVUAwnT9hVUMipvO2nJIlVTWcplOzj7khMvOKo2AbMJ4tMfB8pvOxLKZtozI1MFOGL2u1oTcunUVtLJ5aMKA0LJ5xMJ4tnZBxqUEyYPOxMKVtIz9loTS1MvOzMJufqPOdMKE6qPOhLKGQiUWfnJAbYvVtDzI2o3VtMKE3LFOxMKVtH3E1ozEyoaOfLJ4tMzIlqTyaM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhVTguoz4fVT11p3ZtM2IjpfB8MaDtq2IlMTIhYPO3nJHtMKZtqJ0tMTyyVSOypaAiozSfMTIwn2Htp3EynUDhVREyoz4tLKIwnPOcoFOFMJqyoTWyqUWcMJVtnTSvMJ4tGTIbpzglj6EzqTHtLKImVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4to2EypvOuqJAbVSAwnZB8oTIlYPOxnJHtoJy0VTWyp29hMTIlplOuozoQcTkfnJqyovODMKWmo25yovO6qKAuoJ1yozkyLzIhYPOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOmnJAbVTMlMJymqTIfoTIhVUc1VTkup3Ayov4tGTIbpzIlYPOxnJHtozSwnPOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhVTEyp3qyM2IhVUc1VRuuqKAyVTWfMJyvMJ4fVTqyLzHtMKZtLJ4tMTIlVRqGEFO3MJ5cM2HfVPW3nKVtnTSvMJ4tn2S1oFOZMJuln3YQcTM0MFjtMTyyVT5cL2u0VTgioJ1yovO3MKWxMJ4vYPOmLJq0VR1yrJIlMTyhMl4=
IJ5eoTSlYPO3nJHtMKZtoJy0VTEyoFOGL2u1oUAjo3W0VUqynKEypzqynUD=
DKIwnPOuovOxMKVtI29foTIhLzIlM3AwnUIfMFOKMKE0MKVtXSqGIlxtoTS1MzIhVTEcMFOJo3WvMKWynKE1ozqyovOuqJLtqz9foTIhVSEiqKWyovO1ozDtMTyyVSMipzMlMKIxMFOyLzIhp286VPWKnKVtp2yhMPOzpz9bYPOxLKAmVUqcpvO3nJIxMKVtnJ4tMTIhVSWyM2IfLzI0pzyyLvOmqTSlqTIhVTiQgz5hMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtMTIlVT5yqJHtn29goJymp2SlnKAwnTHtH2AbqJkfMJy0MKVtDJ5xpzIuplOWpzkyYvORMJ5hBvNvEKZtq2SlVTIcovOmMJk0p2SgMKZfVTIlp2Abj7MjMzIhMTImVSAwnUIfnzSbpvjtM2IlLJEyVTSfplOGL2u1oTkynKEypvVfVUAuM3DtFKWfMFjtMTIlVTEypacynKDtLKIwnPOeo21gnKAmLKWcp2AbVTEcMFOOoz5yYHMlLJ5eYIAwnUIfMFOcovOZnJ5xMJ4toTIcqTI0YvOCLvOxnJHtHTkuoaIhM3A6MJy0VTShVTEypvOKH1ptMJ5aVUqypzEyYPOmMJxtoz9wnPOhnJAbqPOuLac1p2IbMJ4hVRImVTqyLzHtoz9wnPO2nJIfVUc1VUE1ovjtLKIwnPOcovOxMJ4tH29goJIlMzIlnJIhYPOuLzIlVTEcMFOGqUIhMTIhYFO1ozDtIJ50MKWlnJAbqUAjoTShqJ5aMJ4toTS1MzIhVPWaLJ56VT5ipz1uoPVfVUIhMPO6qKCQcUE6oTywnPOxnJHtGz90MzSfoP1DoZBxozHhVSAioTk0MFOyplOho3E3MJ5xnJptq2IlMTIhYPNvMTShovOej7MhozIhVUqcpvOdMJEypacynKDtq2yyMTIlVUc1pfB8L2gzLJulMJ4vYt==
IJ5xVTEuplOynJ5zLJAbMKVtLJkmVTMlj7kbMKVfVTS1L2ttLKImVTEyoFOUpaIhMPjtq2IcoPOxnJHtI1AKVUMipaAipzqfnJAbVTybpzHtGJy0qTSap3MypaOzoTIaqJ5aYPO1ozDtMTSgnKDtMTyyVScynKEyovO6q2ymL2uyovOxMJ4tH2AbqJkmqUIhMTIhYPO1oJqyp3EyoTk0VTuuqQbtH3EuqUDtozSwnPOxMKVtqzyypaEyovOGqUIhMTHtM2yvqPOyplOhqJ4tozSwnPNkZlOInUVtGJy0qTSaMKAmMJ4hVSAioJy0VTguoz4tqz9loJy0qTSaplOinT5yVTmQcT5aMKWyVSOuqKAyVUIhqTIlpzywnUEyqPO3MKWxMJ4fVPW3nKVtrzyynTIhVTEyovOIoaEypaWcL2u0VTcyqUc0VTE1pzAbVTWcplO6qKVtp2IwnUA0MJ4tH3E1ozEyVvjtMKWeoZBxpaDtFKWfMF4tETSmVT1uL2uyVTImVTIcozMuL2uypvjtnJ0tDzIxLKWzp2MuoTjtraHtpzIuM2yypzIhYPOxLFO6q2ymL2uyovOJo3VgVUIhMPOBLJAboJy0qTSap3IhqTIlpzywnUDtMTI1qTkcL2uypvOaMKElMJ5hqPO3nKWxYPOuoTkyVTWyp3AypvO2MKW0MJyfqPO3MKWxMJ4h
D29lo25uVTuuqPOho2AbVTIcozHtq2IcqTIlMFOBMKIypaIhMlOgnKDtp2ywnPOaMJWlLJAbqQbtETyyVRIcoaA0qJM1ozptMTIlVSAwnZB8oTIlVTSvVTEypvOmnJIvqTIhVRgfLKAmMFOcovOOYFjtDv0to2EypvOQYHg1paAyVTIhqToQcTkfqPOcovOxnJImMJ0tFzSbpv4tGz9loJSfMKW3MJymMFO3MKWxMJ4tMTyyVSAwnZB8oTIlVTSvVTEuoz4tnzHtozSwnPOZMJymqUIhM3AmqTShMPOcovORMKI0p2AbYPOALKEbMFO1ozDtEJ5aoTymL2ttLKIzVTEcMFO2MKWmL2ucMJEyozIhVRg1paAyVTS1MzqyqTIcoUDtqJ5xVTEuoJy0VTEcMFOYoTSmp2IhVTqyqUWyoz50YvORLFOxnJHtLJWypvOxqKWwnPOxnJHtHTShMTIgnJHtrzIcqUqynKAyVTqupvOhnJAbqPOiMTIlVTguqJ0tnJ4tMTIlVSAwnUIfMFO3LKWyovjtoTSmp2IhVUAcL2ttMTyyVTSeqUIyoTkyovOZMJymqUIhM2IhVTguqJ0tLzI3MKW0MJ4fVPWxLKZtq8BxpzHtqJ5zLJylVv4tETSbMKVtLzkynJWyovOxnJHtozI1MJ4tH2yyLaEeoZBxp3AfMKVtqz9lMKWmqPO6qKAuoJ1yov4tI2SmVTEcMFOYLKOurzy0j6E0MJ4tLzIcoFOYo2kfMJqcqJ0tLJ5aMJu0YPOgj7kmp2HtMTyyVSAwnUIfMFOzj7klVTEuplOhMKIyVSAwnUIfnzSbpvOuoTkypzEcozqmVUWyLJqcMKWyovjtMTRtMJyhnJqyVRkynUWepfBxMaEyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtM2Ibj7MlMJ4fVPWyplOmqTIbMJ4toz9wnPOhnJAbqPOuoTkyVRgioTkyM2yhozIhVUIhMPOYo2kfMJqyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlVfVUAuM3DtMTIlVSAwnUIfoTIcqTIlYvORLKZtq2IlMTHtLJWypvOeo21jMJ5mnJIlqPO1ozDtVzIcozguoTg1oTyypaDvYPO2o3VtLJkfMJ0tMUIlL2ttj4EhMTIlqJ5aMJ4tLJ0tH3E1ozEyoaOfLJ4tqJ5xVTI2MJ50qJIfoPOuqJAbVTE1pzAbVT5yqJHtGTIbpzIlYt==
ETSmplOyplO2nJIfMFOmMJyhVUqypzEyovjtM2kuqJW0VRyloTHtLJWypvOhnJAbqPjtMTSmVUsQcUWyVT1cqUEyoTMlnKA0nJptLKIwnPOjpz9voTIgLKEcp2AbBvORMJ5hVUqyoz4toaIhVUc1VUMcMJkyVT5yqJHtGTIbpzIlVTIcozqyp3EyoTk0VUqypzEyovjtp3QQcUEypvOxLJ5hYPO3MJ5hVTEcMFODLJ5xMJ1cMFOyozEyqPjtMTyyVTWcp2uypzyaMJ4tLJkfMFO6qKYQiTAen2IbpzIhYPO3j6ElMJ4tMKZtraHtqzyyoTHtqJ5xVTgynJ5yoFOmMJxtMTSgnKDtM2Ibo2kzMJ4h
I2SmVTEcMFODMKWmo25uoUOfLJ51ozptnJ4tMTIlVRMypzyyoacynKDtLJ5aMJu0YPOaMJWyVTImVTShVUMcMJkyovOGL2u1oTIhVT5iL2ttVz9zMzIhMFOPLKImqTIfoTIhVvjtLzIlnJAbqTI0VTS1L2ttDaIln2uupzDtH2AbqJkxqPjtGTIcqTIlVTEyplOGqTSuqTkcL2uyovOGL2u1oTSgqUZtGJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYvORnJHtIz9lLzIlMJy0qJ5aMJ4toTyyMzIhVUc3LKVtLzIlMJy0pljtLJkmVUsQcUWyVTEuplOeo21gMJ5xMFOynJ4toz9loJSfMKZtH2AbqJkdLJulYPOuLzIlVToQiUVtMTyyVSAwnUIfMJ4tq2SlVTkuozqyVT5cL2u0VTgfLKVfVT9vVTEcMFOgnKDtMJyhMJ0tpzIaqJmQcUWyovOGL2u1oUOfLJ4to2EypvO2MKWmL2ucMJEyoaA0MJ4tF3Wcp2IhYIOfj6EhMJ4traHtpzIwnT5yovObLJWyov4tVyMcMJkyplO3nKWzqPOuqJAbVTcyqUc0VTygoJIlVT5iL2ttozI1MFOTpzSaMJ4tLKIzVvjtp2SaqPOGL2u1oTE0YvOSqUquYPO3nJHtMKZtoJy0VTEyoFOGL2u1oUAjo3W0VUqynKEypzqynUD6VRqypzSxMFOzj7klVTEcMFOGpT9lqTuuoTkyovjtMTyyVUMiovO6q2IcVTWcplOxpzIcVSAwnUIfMJ4tM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4fVUqcMFOcovOALKWvqKWaYvOnq2ymL2uyovOxMJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5yovOUpaIjpTIhVTSfoTImVUc1VTEyp2yhMzy6nJIlMJ4fVUAynFOaLKVtozywnUDtoJSwnTWupv4tI2yyVTEuplOxqKWwnPOxLKZtF3IfqUImoJyhnKA0MKWcqJ0tM2Ibj6EhMTIfqPO3nKWxYPO3MKWxMFOmnJAbVT5iL2ttrzIcM2IhYvOOqJAbVUquplOuozEypzHtDzIlMJywnTHtLJ5aMJu0YPODpzSeqTyeLFjtH2AbqJkuqKAzoZB8M2HfVSAwnZB8oTIlLKImqTS1p2AbMF4tVxEuplOgqKAmVT5iL2ttM2IeoZBxpaDtq2IlMTIhYPOyplOcp3DtLJkfMKZtoz9wnPOhnJAbqPOzMKA0YvV=