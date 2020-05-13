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Mittwoch, 13.05.2020 - 12:00
3 min

Kein Geld für Abriss und Neubau in Marburg

Geschäftsführung des hessischen Jugendherbergsverbandes stoppt Sieben-Millionen-Euro-Projekt an der Lahn. Haus ist bereits seit Januar geschlossen.

Von Björn Wisker
Marburgs Jugendherberge nahe dem Unistadion an der Lahn sollte im Sommer abgerissen werden, um Platz für einen Neubau zu machen. Das Projekt liegt vorerst auf Eis. Foto: Björn Wisker

Marburgs Jugendherberge nahe dem Unistadion an der Lahn sollte im Sommer abgerissen werden, um Platz für einen Neubau zu machen. Das Projekt liegt vorerst auf Eis. Foto: Björn Wisker

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg
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