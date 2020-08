Keine Genehmigung für Marburger "Stadtgeld"

Am vergangenen Freitag haben sich Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) und der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) getroffen. Beide konnten die "Missverständnisse aufgrund von zeitlichen Überschneidungen einvernehmlich klären", teilte Birgit Heimrich, Pressesprecherin der Stadt Marburg, auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Das Schreiben des RP habe die Stadt am 3. Juni erreicht; es sei am 12. Juni beantwortet und die Antwort am 18. Juni verschickt worden. "Gleichzeitig kam es in der Kommunikation und im Schriftverkehr zwischen Aufsichtsbehörde und Stadtverwaltung zum Hilfsprogramm zu zeitlichen Überschneidungen im Postlauf und infolgedessen zu Missverständnissen", erklärte Heimrich. Die Stadt habe zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens gehabt.

Als die Stadtverordneten den Beschluss für "Marburg Miteinander" dann am 29. Mai fassten, stand Marburg noch in der vorläufigen Haushaltsführung. "Die organisatorisch und technisch aufwendige Vorbereitung und Umsetzung des Stadt-Gelds als erster und größter Aktion im Hilfspaket fand unter hohem zeitlichen Druck während des noch laufenden Genehmigungsverfahrens statt", sagte Heimrich. "Die schriftliche Genehmigung des Haushalts 2020 ging dann erst kurz nach dem tatsächlichen Start des "Stadt-Gelds" bei der Stadt Marburg ein."

Die Stadt habe aus dem Erlass der Landesregierung vom 30. März geschlossen, dass der Erlass weder an eine vorliegende Haushaltsgenehmigung noch an die Art der Leistungen angeknüpft ist. Auch andere Kommunen hätten das so interpretiert. In der Antwort auf die AfD-Anfrage habe der Innenminister seine Interpretation verdeutlich, was die Stadt "selbstverständlich" akzeptiere.

Gleichzeitig sei sich die Stadt Marburg mit dem Regierungspräsidium einig, dass die Stadt Marburg das Programm "Marburg Miteinander" samt der "Stadt-Geld"-Aktion durchführen durfte und dass die Stadtverordneten die Mittel dafür freigeben durften, sagte Birgit Heimrich. "Das ist völlig unstrittig. Das Programm und der Beschluss sind materiell-rechtlich in keiner Weise zu beanstanden."