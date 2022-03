KFZ bietet Technik für Live-Konzerte mit Streamingangebot

Das KFZ unterstützt Kulturschaffende mit seiner neu installierten Videotechnik. Foto: Nadine Schrey

MARBURG - Seit Anfang des Jahres bietet das Marburger Kulturzentrum KFZ Kulturschaffenden in Marburg und Umgebung die Möglichkeit, die Räume des KFZ und die vorhandene Technik zu nutzen, um Streaming- oder Hybrid-Veranstaltungen zu realisieren. In Kooperation mit dem Musiklokal "Q" hat das KFZ in diesem Rahmen das Format "Welcome t(w)o" entwickelt.

Projekt als

Herausforderung gesehen

Das ist eine Show mit Wechselschaltung zwischen den Bühnen des KFZ und des Q für Live- und Streamzuschauer. Das erste Angebot in diesem Format hat bereits stattgefunden. "Es steckt nicht nur viel konzeptionelle Arbeit in dieser Veranstaltung, viele Proben und technische Abläufe waren neu für uns und mussten erst im Vorfeld getestet werden, bis das Konzert in diesem Format stattfinden konnte", erzählt Christian Corth, der das Projekt seitens des KFZ hauptverantwortlich betreut. Die während der Corona-Zwangspause neu installierte Videotechnik des KFZ ermöglicht sowohl Streaming-Veranstaltungen als auch Hybrid-Veranstaltungen, also Live-

stream-Veranstaltungen mit Live-Publikum.

"Jedes neue Projekt ist eine Herausforderung für uns, aber es ist immer schön, zu sehen, dass wir uns in den letzten Jahren im Bereich Stream und Broadcast gut weiterbilden konnten und inzwischen Produktionen auf einem professionellen Niveau umsetzen können", sagt KFZ-Video-Beauftragter Joscha Mengel. "Wir freuen uns, wenn sich Kulturschaffende mit Projekten und Ideen zur Kooperation bei uns melden und dazu beitragen, kulturelle Vielfalt auch in Pandemiezeiten allen zugänglich zu machen", ergänzt Corth. Interessierte können sich unter livestream@kfz-marburg.de melden.