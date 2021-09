Kinder erkunden die Marburger Hexenroute

Die Hexenroute zu erkunden, macht mit den Überraschungen aus den "Hexentüten" der "Sommerstadt Marburg" noch mehr Spaß. Foto: Tim Kuppler

MARBURG - Spielerisch in ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte Marburgs eintauchen - das können Familien beim Erkunden der sogenannten Hexenroute in Marburg.

Auf der Homepage der Stadt findet sich mit der "Marburger Hexenroute für Kinder" ein Audioguide, der vor allem Kindern zwischen sechs und zehn Jahren das Thema der Hexenverfolgung akustisch und altersgerecht näherbringt.

Der Fachdienst Kultur hat zudem "Hexentüten" vorbereitet, in denen kleine Überraschungen zur Route zu finden sind. Diese Tüten können bis zum 25. September im Festivalbüro der "Sommerstadt Marburg", im Bauwagen vor dem Erwin-Piscator-Haus, gratis abgeholt werden. Das Büro hat dienstags bis samstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Für Jugendliche und Erwachsene gibt es zusätzlich einen Audioguide, der die Hexenverfolgung in Marburg anhand eines Einzelschicksals erfahrbar macht.

Darüber hinaus berichtet Reinhold Drusel am Dienstag, 21. September, um 19 Uhr im Cineplex in einem Vortrag mehr über das Thema "Hexenverfolgung in Deutschland".