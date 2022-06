Kinovergnügen unter dem Sternenhimmel

Seit 30 Jahren kann man Kinofilme im Sommer auf der großen Leinwand auf der Schlossparkbpühne erleben. Foto: Henrik Iseneberg

MARBURG - In zwei Runden bieten die Marburger Kinobetriebe in den Sommermonaten Juni, Juli, August wieder cineastische Highlights auf der Schlossparkbühne an. In diesem Jahr ist es ein Jubiläum - die 30. Open Air-Saison.

"Wir können auch anders" lautet der Titel des Jubiläumseröffnungsfilms, und genau dies mögen sich die Marburger Kinobetreiber Hubert Hetsch und Gerhard Closmann gedacht haben, als sie im April 1993 durch eine Hecke auf die Marburger Schlosspark-Bühne lugten und feststellten, dass dies ein idealer Ort für ein Kino sein könnte. So war die Idee eines Open-Air-Kinos geboren, und schon im Sommer 1993 konnte es schon zum ersten Mal stattfinden.

Und die Faszination dieser besonderen Spielstätte hat sich in all den Jahren seither nicht verändert.

"Wenn man unter freiem Sternenhimmel zwischen den großen Bäumen auf der Schlossparkbühne gemeinsam mit Gleichgesinnten sitzt, hinter der schönen großen Leinwand das Marburger Schloss hervorscheint, der Mond daneben aufgeht und der Film begeistert, dann ist das schon sehr besonders: Ein schöner, entspannter, entschleunigter Kinoabend", sagt Kinobetreiberin Marion Closmann.

Was damals mit einer kleineren Leinwand und 35-Millimeter-Filmprojektoren begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch technisch sehr verändert.

Programm spricht viele verschiedene Filmfans an

"Heute zeigen wir die Filme digital mit DCP-Projektoren und einem wunderbaren Surround-Ton-System auf der sensationell großen 200-Quadratmeter-Leinwand", erläutert Hubert Hetsch, der auch heute immer noch selbst dafür sorgt, dass die Filmvorführungen technisch reibungslos ablaufen. "Bisher haben wir im Open-Air-Kino etwa 1000 verschiedene Filmtitel gezeigt." Spannend ist jedes Jahr, wie das Wetter bei den Filmvorstellungen mitspielt.

An ein besonderes Ereignis können sich die Kinobetreiber gut erinnern. "Bei einer Aufführung von "Titanic" kam langsam eine große Nebelwand vom Schloss in Richtung Open-Air-Bühne. Exakt an der dramatischen Stelle, als Leonardo DiCaprio im Wasser liegt und der Filmnebel ihn umhüllt, hatte auch die reale Nebelwand die Schlossparkbühne erreicht - und natürlich die Projektion erheblich beeinträchtigt."

Den typischen Open-Air-Kino-Besucher gibt es in Marburg nicht, denn das bunte Programm mit einer Mischung aus großen Kinofilmen und Arthouse-Hits spricht unterschiedliche Filmfans an. Mit dabei sind in diesem Jahr auch einige ganz aktuelle Filmhighlights, die gerade erst frisch ins Kino gekommen sind. Die Palette reicht von "Top Gun Maverick" bis zu "Glück auf einer Skala von 1 bis 10".

Die Leinwand unter dem Sternenhimmel ist diesmal vom 22. Juni bis 2. Juli und vom 20. Juli bis 27. August aufgebaut.