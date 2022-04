"Kirschblüten-Mania" in Marburg: Foto-Hotspot für Influencer

Die japanische Kirschblüte ist eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Sie steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. Die Zeit der Kirschblüte markiert einen Höhepunkt im japanischen Kalender und den Anfang des Frühlings.

In Marburg könnte im kommenden Jahr das erste Marburger Kirschblütenfest gefeiert werden.

Andere deutsche Städte sind übrigens schon weiter als Marburg: So gibt es in Hamburg, das eine Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Osaka vorweisen kann, seit 1968 jährlich ein Kirschblütenfest mit Feuerwerk an der Außenalster. Sogar eine Kirschblütenprinzessin wird alle zwei Jahre in Hamburg gewählt. Sie fungiert dann als Sonderbotschafterin der Stadt bei besonderen Anlässen in Japan.

Und auch in der freundschaftlich mit der japanischen Stadt Hiroshima verbundenen Stadt Hannover gibt es jedes Jahr ein Kirschblütenfest.

In Japan gibt es zur Kirschblüte Hanami-Feste, die mit reichlich Sake und Bier gefeiert werden.

Auch Hamburg und Hannover feiern nach japanischem Vorbild die Kirschblüte.