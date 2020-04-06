Montag, 06.04.2020 - 14:15
4 min
Kita-Erzieher: "Wir arbeiten ungeschützt und ohne Mindestabstand"
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYwjiLw4tVyqcpvOupzWynKEyovO1ozqyp2Abj7k0raDtqJ5xVT9bozHtGJyhMTImqTSvp3EuozDhVvOGolOvMKAwnUWynJW0VTIcozHtEKW6nJIbMKWcovOuqKZtMTIgVRkuozEepzIcplOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTyhVTuynJ1cp2AbMJ4tF2y0LKZtnJ4tD29lo25uYIcynKEyov4tETSmVRgcqTRgHTIlp29hLJjtp2IcVUMypaIhp2ywnTIlqPjtp2SaqPOxnJHtEaWuqFjtMTyyVTybpzIhVR5uoJIhVT5cL2u0VTyhVTEypvOnMJy0qJ5aVTkyp2IhVT3QgzAbqTHhVSElLJqzj6EbnJqyVRmQgaA1ozqyovOzj7klVTEuplODpz9voTIgVTiQgz5hMJ4tLKIzVRShMaWuM2Htq2IxMKVtF2y0LF1HpfBxM2IlVT5iL2ttMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTShLzyyqTIhYt==
H2IcqPOxpzIcVSqiL2uyovOmnJ5xVTSfoTHtF2y0LKZtM2ImL2ufo3AmMJ4hVRIcozIhVR5iqTWyqUWcMJVtM2yvqPOyplOuLzIlVToQiUVtEzSgnJkcMJ4fVTyhVTEyozIhVTEcMFOSoUEypz4tnJ4tp3ymqTIgpzIfMKMuoaEyovOPMKW1MzIhVTSlLzIcqTIhYvOSplOaMJu0VTEupaIgYPOxLKAmVTI0q2RtoJIxnKccozymL2uyplODMKWmo25uoPO1ozDtHT9fnKccp3EyovOupzWynKEyovOej7MhozIhYvOAj7kmp3EyovOmnJHtraHtFTS1p2HtLzkynJWyovjtq8B8pzEyVT5cL2u0VT51pvOxLKZtE2ImqJ5xnTIcqUA3MKAyovOcovORMKI0p2AboTShMPO6qKAuoJ1yozWlMJAbMJ4h
ETSmVSOlo2WfMJ0fVT1cqPOxMJ0tMTyyVRIlrzyynTIlnJ5hMJ4toaIhVUIgM2IbMJ4topB8p3AyowbtF3WcpUOyov0tqJ5xVRgcozEypzqupaEyozgcozEypvOuqJLtZFj1ZPOAMKEypvOOLaA0LJ5xVUc1VTuuoUEyovjtqJ0tMTSmVRShp3EyL2g1ozqmpzymnJgiVUc1VT1cozygnJIlMJ4fVTymqPO1oz3QgzqfnJAbYvORLKZtM2yfqPOhnJAbqPOhqKVtMfB8pvOYpzyjpTIhn2yhMTIlYPOxnJHtM2I3nJAeMJk0VUqypzEyovOgj7kmp2IhYvOOqJAbVRgcozEypzqupaEyozgcozEypvOvpzS1L2uyovOBj6EbMGbtFTyfMzHtLzIcoFOPLKA0MJkhVT9xMKVtLzIcoFODo3OiYHSvq2ymL2uyov4tIJ5xVUAcMFOgj7kmp2IhVUAcL2ttLzIcVTybpzIlVRIlrzyynTIlnJ4tLKIwnPOgLJjtLJ5eqKAwnTIfovOxj7klMzIhYt==
FTyhraHtn29goKD6VREcMFOBo3EvMKElMKI1ozqyovOmnJ5xVTcuVTqypzSxMFOzj7klVTEcMFOYnJ5xMKVtMJyhM2IlnJAbqTI0YPOxMKWyovOSoUEypz4tnJ4tn3WcqTymL2uyovOPMKWynJAbMJ4tq2yyVRgfnJ5cn2IhVTSlLzIcqTIhVUIhMPOmo21cqPOynJ4tMKWbj7MbqTImVRShp3EyL2g1ozqmpzymnJgiVTuuLzIhYvOOoTjtMTSmVTIlnZB2nUDtLKIwnPOxLKZtDJ5mqTIwn3IhM3AlnKAcn28tMfB8pvOSpaccMJuypzyhozIhYPOxnJHto2uhMFOdMJEyVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVTSlLzIcqTIhYt==
GJy0VTEypvOGo3WaMFjtp2ywnPOmMJkvp3DtqJ5xVTEcMFOynJqyozHtEzSgnJkcMFQQiTWypzuuqKO0VT5cL2u0VUAwnZB8qUcyovO6qFOej7MhozIhYPOzj7kboTHtp2ywnPOxLKZtF2y0LF1DMKWmo25uoPOuoTkynJ4tM2IfLKAmMJ4fVUAuM3DtMTyyVTuynJ1cp2AbMFOSpaccMJuypzyhYvOGnJHtnT9zMaDfVTEup3ZtGZB2p3IhM2IhVTqyMaIhMTIhVUqypzEyov4tVxEcMFOSpaccMJuypzyhozIhVUsQiUWxMJ4tMKZtLJkfMJ4tMTShn2IhYPO3MJ5hVTS1L2ttMfB8pvOcnUWyovOGL2u1qUbtMKE3LKZtM2IgLJAbqPO3MKWxMJ4tq8B8pzEyVvjtp2SaqPOxnJHtEaWuqF4=
I2yyVUAioTAbVTIcovOGL2u1qUbtLKImp2IbMJ4tn8B2oz50MFjtMTSzj7klVUAwnTIcoaDtMKZtnJ5xMKZtLKIwnPOhLJAbVTElMJxtI29wnTIhVR5iqTWyqUWyqKIhMlOeMJyhMFOjpzSeqTyeLJWfMJ4tDJ50q29lqTIhVUc1VTqyLzIhYvNvI2ylVUMypaA1L2uyovjtnJ0tHzSboJIhVUIhp2IlMKVtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tMTyyVR1cqTSlLzIcqTIhMTIhVUc1VUAwnZB8qUcyovVfVTIln2mQcUW0VRSmqUWcMP1AMKWaMJjgETyynTjtqz9gVPWYnJ5xMKW6MJ50paIgVSqynpBsMKVtH3EynJ4vYvORMKVtIzIlMJyhVTymqPOHpfBxM2IlVUMiovOyoTLtF2y0LKZfVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tnJ4tE2kuMTIhLzSwnPjtDzSxVRIhMTWuL2ttqJ5xVREuqKEjnTI0LJjhVRS1L2ttEaWuozftI2SaozIlVUMioFOyqzShM2IfnKAwnTIhVREyn2ShLKDtDzyyMTIhn29jMv1UoTSxMJ5vLJAbYPOxLKZtLJkmVSElj6EaMKVtZGDtF2y0LKZtnJ4tMTIlVSWyM2yiovOvMKElMKI0YPOeLJ5hVT51pvOmLJqyovjtMTSmplOxnJHtIUYQcTqypvO1ozDtEJyhpzywnUE1ozqyovO2MKWmqJAbqTIhYPOvMKA0opB2M2kcL2ttoJy0VTEypvOGnKE1LKEco24tqJ16qJqynTIhYvNvETSmVTymqPOynJ4tETyfMJ1gLFVfVUAuM3DtI2SaozIlYvORLKAmVUAcL2ttF2y0LF1AnKEupzWynKEypvOGo3WaMJ4toJSwnTIhYPO2MKWmqTIbMFOypvOaqKDh
DzIcMTHtIUYQcTqypvObLJWyovOmnJAbVTkuqKDtI2SaozIlVUIhMPOAMKWaMJjgETyynTjtnJ50MJ5mnKLtoJy0VTEyoFOHnTIgLFOvMJMup3A0YPOmqTIbMJ4tnJ0tDKImqTS1p2AbVT1cqPOPMKElnJIvp8Bxpac0MJ4tqJ5xVTEyoFOUMKA1ozEbMJy0p2SgqP4tDJkfMFOSpaccMJuypzyhozIhYPOxnJHtraHtHzymnJgiYHqlqKOjMJ4tM2Ibj7MlMJ4fVUAynJIhVTMlMJyaMKA0MJkfqP4tVxEupfB8LzIlVTucozS1plObLJWyovO3nKVtLKIwnPOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMaWynJqyp3EyoTk0YPOxnJHtoJy0VR1yoaAwnTIhVTS1plOFnKAcn28gE3W1pUOyovOcovOynJ5yoFOVLKImnTSfqPOfMJWyovVfVUAuM3DtI2SaozIlYt==
ETyyVR5iqTWyqUWyqKIhM3AapaIjpTIhVUAynJIhVUAynUVtn2kynJ4fVUIgVTEuplOFnKAcn28traHtqzIlpzyhM2Ilov4tGJS4nJ1uoPOzj7khMvOYnJ5xMKVtq8B8pzEyovOjpz8tE3W1pUOyVTWyqUWyqKDhVRyhVTEypvODpzS4nKZtp2IcMJ4tMKZtLzIcoFNvI2Icj59yovOGqTIcovVtMJuypvOynJ4tLzymVUc3MJxtF2yhMTIlVUOlolOUpaIjpTHfVUAuM3DtGJIlM2IfYHEcMJufYt==
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttM2IfqTHtMfB8pvOxnJHtEKW6nJIbMKWcoz5yovOcovOxMJ4tF2y0LKZtLzIcMTIlVSElj6EaMKVfVTEup3Ztp2yyVTEcMFOVrJqcMJ5yYIMipaAwnUWcMaEyovOynJ5bLJk0MJ4topB8p3A0MJ4hVRS1L2ttMTyyVQRfAGNgGJI0MKVgGJyhMTImqTSvp3EuozEmYIWyM2IfVTuuLzHtE8B8oUEcM2gynKDfVUAuM3DtGJIlM2IfYHEcMJufYvOTpzShnlOKLJqhMKVtpfBxqJ10VTyhMTImVTIcowbtVx1cqPOxMJ4tj6EfqTIlMJ4tF2yhMTIlovOeLJ5hVT1uovOxLKYQiTWypvOmL2uiovOlMJEyov4tDJWypvOvMJxtMTIhVTeQiT5aMKWyovOYnJ5xMKWhVTymqPOxLKZtp2Abq2yypzyaYvV=
GJy0VR11ozEmL2u1qUbtq2IlMTIhVTEcMFOSpaccMJuypzyhozIhVTyhVTEyovOYnKEuplOvMJyxMKVtIUYQcTqypvOvnKAbMKVtozywnUDtLKImM2ImqTS0qTI0YvOOp3ElnJDtGJIlM2IfYHEcMJjtqzIlq2Icp3DtLKIzVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VUIhMPOPMKElnJIvp2SlraDfVTEcMFOxLKZtozywnUDtMfB8pvOhj7M0nJptnTyyoUEyov4tVxEcMFOTpzSaMFOcp3DtLKIwnPjtq2SmVTImVT1cqPOxMJ4tF2yhMTIlovOgLJAbqPjtq2IhovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MJ5xMJ4tGKIhMUAwnUI0rvO0pzSaMJ4vYPOmpUWcL2u0VUAcMFOynJ5yVUqynKEypzHtH2Abq2yypzyan2IcqPOuov4tEaWuozftI2SaozIlVTIln2mQcUW0YPOxLKAmVTImVTEyovOSpaccMJuypzyhozIhVTIloTS1LaDtp2IcYPOynJ5yovOAqJ5xp2AbqKE6VUc1VUElLJqyov4tETyyVRMlLJqyVUAynFOuLzIlYPOcoaqcMJMypz4tMTSxqKWwnPOOoaA0MJAeqJ5aMJ4tqzIlnTyhMTIlqPO3MKWxMJ4fVTqlMJyzqPOKLJqhMKVtMJyhMFOun3E1MJkfVTW1ozEyp3qynKDtM2Izj7kbpaEyVREcp2g1p3Aco24tLKIzYt==
ETyyVTWynJEyovOYnKEuYIElj6EaMKVtp2I0rzIhVTEupzS1MvjtMTSmplODMKWmo25uoPO1ozDtEJk0MKWhVToQiUVtMTyyVSAcqUIuqTyiovOmMJ5mnJWcoTymnJIlqPOmnJ5xYvNvDzIcoFOfMJymMKA0MJ4tDJ56MJywnTIhVUMiovOSpzglLJ5eqJ5aMJ4toKImplOgLJ4traHtFTS1p2HtLzkynJWyovVfVUAuM3DtI2SaozIlYPNvMTRtnKA0VTcyMTIlVTqyMz9lMTIlqPjtnJ4tp2ywnPObnJ5ynJ56qJwQgaWyovjtnJ53nJIzMKWhVTIlVTIcozHtE2IzLJulVToQiUVtLJ5xMKWyVTEupaA0MJkfqP4v
DKIwnPOxLKZtF3WynKAaMKA1ozEbMJy0p2SgqPO0qKDtp2ywnPOiMzMyozWupvOmL2u3MKVtoJy0VTEyoFOHnTIgLF4tVxEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOvMJMcozEyqPOmnJAbVTEypacynKDtqTS0p8BxL2ufnJAbVTyhVTEypvOYoZBxpaIhMlOxnJImMKVtEaWuM2ImqTIfoUIhM2IhVT1cqPOxMJ4tj7kvMKWaMJ9lMT5yqTIhVRkuozEyp2WynZB2pzEyovOgnKDtMTIgVSccMJjtMJyhMKVtMJyhnTIcqTkcL2uyovOSnJ5mL2wQcUE6qJ5aVUIhMPOSoKOzMJufqJ5aVvjtqTIcoUDtH3EypTuuovOGL2ucMJ5vMJyhYPODpzImp2ImpUWyL2uypvOxMKZtGTShMTglMJymMKZtLKIzVRShMaWuM2HtoJy0YvOnq2ymL2uyoacynKEfnJAbVTqyoUEyovOfLKI0VSAwnTyyozWynJ4tMTyyVTWyn2ShoaEyovOSoKOzMJufqJ5aMJ4fVTWup2yypzIhMPOuqJLtMTIhVRkynKEfnJ5cMJ4tMTImVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0pl4tVxyhVTEyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUAioTkyovOhqKVtHTIlp29hMJ4tLKWvMJy0MJ4fVTEcMFOeMJyhVTIlnZB2nUEyplOFnKAcn28tnTSvMJ4hVREupfB8LzIlVTucozS1plOmo2kfMJ4toaIlVRgcozEypvOvMKElMKI0VUqypzEyovjtq2IhovOmnJHtn2IcozHtH3ygpUEioJHtrzIcM2IhYvOALJ4tn2ShovOAqJ5xYH5up2IhYIAwnUI0rvOuozWcMKEyovjtMKZtnzIxo2AbVTEyovOAnKEupzWynKEyozEyovOzpzIcp3EyoTkyovjtp2yyVUc1VUElLJqyov4vVRMypz5ypvOaMJk0MGbtFzHtn2kynJ5ypvOxnJHtE3W1pUOyovjtqJ1molOaMKWcozqypvOmMJxtMTSmVSWcp2yeol4tIJ5xBvOVj6E1MzyaMKZtGZB8MaEyovO1ozDtMTSmVRIcozuuoUEyovOxMKVtFUyanJIhMKWyM2IfovOmMJyyovO3nJAbqTyaYt==
VxgfLKVtnKA0VTSvMKVtLKIwnQbtEJyhMJ4tnUIhMTIlqUOlo3cyoaEcM2IhVSAwnUI0rvO1ozDtMJyhMFOuLaAioUI0MFOGnJAbMKWbMJy0VTguoz4tMKZtozywnUDtM2IvMJ4vYPOmolOGL2ucMJ5vMJyhYvOYnKEuYHIlrzyynTIlVUAynJIhVPWfMJyxMKVtnJ1gMKVtMJyhMJ0tpzIfLKEcqzIhVRyhMzIeqTyioaAlnKAcn28tXRyhMzk1MJ56LFjtM3WcpUOuoTHtFJ5zMJg0MFjtGJSaMJ4gETSloF1WozMyn3Eco25yovxtLKImM2ImMKE6qPjtM2IaMJ4tMTyyVTImVUc1oFOHMJyfVTS1L2ttn2IcozHtFJ1jMaIhMlOanJW0VUIhMPOxnJHtLKIwnPOgnKDtF29gpTkcn2S0nJ9hMJ4tMJyhnTIlM2IbMJ4tn8B2oz5yov4v