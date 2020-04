Kita-Erzieher: "Wir arbeiten ungeschützt und ohne Mindestabstand"

Notbetreuungsgruppen in Kitas sind sehr klein, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Den 1,50-Meter-Abstand zu Kindern zu halten, sei in der Praxis unmöglich, beschreibt eine Erzieherin aus dem Landkreis ihre Arbeitssituation in Corona-Zeiten. Das Kreisgesundheitsamt hat bisher keine Lösung für das Problem. Symbolfoto: Krakenimages.com/stock.adobe.com